Ce qu'il faut savoir sur le 14e amendement et les efforts pour retirer Trump du scrutin de 2024

D'autres contestations importantes ont été rejetées pour des raisons de procédure dans le Minnesota, le Michigan et d'autres États.

Bien qu'il n'y ait pas eu de contestation judiciaire formelle en Californie, le plus haut responsable électoral de l'État a décidé jeudi de maintenir M. Trump sur la liste des candidats certifiés pour les primaires du GOP de l'État, malgré les pressions politiques en faveur de son retrait.

D'autres contestations sont encore en cours, notamment dans l'Oregon, à l'approche des primaires de 2024.

Voici un aperçu des questions juridiques complexes qui se posent.

Que dit le 14e amendement ?

Le 14e amendement, ratifié après la guerre de Sécession, stipule que les fonctionnaires américains qui ont prêté serment de respecter la Constitution sont déchus de leurs futures fonctions s'ils se sont "engagés dans une insurrection" ou s'ils ont "apporté aide ou réconfort" à des insurgés.

Toutefois, la Constitution ne précise pas comment appliquer cette interdiction, et sa formulation vague a conduit à se demander si elle s'appliquait même à la présidence.

La disposition clé de l'amendement, l'article 3, stipule en partie ce qui suit : "Nul ne pourra ... occuper une fonction ... sous l'autorité des États-Unis ... si, après avoir prêté serment ... de soutenir la Constitution des États-Unis, il s'est engagé dans une insurrection ou une rébellion contre celle-ci, ou s'il a apporté son aide ou son réconfort à ses ennemis.

Cela s'est-il déjà produit ?

L'interdiction a été largement utilisée pour disqualifier d'anciens Confédérés à la fin du XIXe siècle, mais son application dans des contextes autres que la guerre civile est moins claire.

Le Congrès a utilisé le 14e amendement pour disqualifier un législateur socialiste en 1919. En 2022, un juge du Nouveau-Mexique a révoqué un émeutier condamné le 6 janvier de son poste de commissaire du comté sur la base du 14e amendement.

Dans ce cas, le fonctionnaire avait déjà été condamné pour un délit lié au 6 janvier. M. Trump fait l'objet d'accusations fédérales et d'État liées à l'émeute du Capitole et à ses tentatives de renverser l'élection de 2020, mais il a plaidé non coupable et n'a pas encore été jugé.

En ce qui concerne M. Trump, il n'y a jamais eu de situation semblable dans l'histoire des États-Unis. Aucun président américain n'a jamais fait quoi que ce soit qui soulève la possibilité d'une insurrection - jusqu'à présent.

Il est sans précédent d'appliquer l'"interdiction d'insurrection" du 14e amendement à un candidat à la présidence, a fortiori au candidat le plus en vue pour l'investiture d'un grand parti, comme Trump le fait dans les sondages du GOP.

Source: edition.cnn.com