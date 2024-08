Ce qu'il faut savoir sur la série <unk>Alien<unk>, de A à xénomorphe

La saga de science-fiction horrifique à glacer le sang "Alien" revient cette semaine avec "Alien: Romulus", mettant en scène une nouvelle équipe de jeunes et intrépides explorateurs spatiaux. Malheureusement pour eux, il y a aussi des facehuggers, des chestbursters et des xenomorphes à bord, comme on peut le voir dans les bandes-annonces et une campagne de marketing viral terrifiant mettant en scène des marionnettes de facehuggers attaquant des acteurs ici sur Terre.

Si "Alien: Romulus" est votre première incursion dans le monde futuriste tordu de la série, vous pourriez vous sentir un peu perdu dans l'espace.

Quand "Romulus" se déroule-t-il dans la chronologie d'"Alien" ? Ripley, l'icône, revient-elle ? Et pourquoi ces aliens continuent-ils à éclater de la poitrine des gens ? Voici ce que vous devez savoir sur les films "Alien" avant le dernier opus.

Qu'est-ce que les xenomorphes ?

Les méchants à tête longue, dents pointues et souvent baveux sont peut-être les monstres les plus terrifiants jamais mis à l'écran. En plus de leur force extraterrestre, de leur taille et de leur ruse, ils ont du sang acide qui ronge les vaisseaux spatiaux. Mais en réalité, ils veulent juste peupler l'espace en fourrant leurs embryons à l'intérieur des coques de corps humains. La plupart de ceux qui se mettent en travers de leur chemin trouvent une fin rapide.

La vie d'un xenomorph commence quand une "reine" pond des œufs, qui peuvent survivre en stase pendant des années jusqu'à ce qu'ils sentent un hôte viable à proximité.

Eventuellement, un facehugger effrayant, simile à une araignée, éclot d'un œuf et, vrai à son nom, se plaque sur le visage d'un hôte et force un embryon dans leur gorge réticente. L'hôte en question ressentira bientôt une douleur thoracique - cette douleur a un nom !

Un pauvre hôte rencontre sa fin quand le petit, dentu et sanguinaire chestburster éclate de leur corps, réclamant leur vie. S'en échappe un petit xeno à queue fine.

Une fois qu'ils ont explosé la poitrine de leur hôte, un xeno se transforme rapidement en adulte et commence à chasser le reste de l'équipage. La plus terrifiante de tous les xenomorphes adultes est la reine, qui surplombe et défend farouchement sa progéniture. Elle n'est pas de taille face à Ellen Ripley et un sas, cependant.

Il y avait aussi, de manière controversée, une créature hybride xénomorphe-humaine dans le quatrième opus de la franchise de 1997, "Alien Resurrection". C'est aussi dérangeant que ça en a l'air.

Les xenomorphes sont les méchants traditionnels - violents, meurtriers, extraterrestres. Mais les vrais méchants de la série "Alien" sont les dirigeants de la société Weyland-Yutani, qui tentent de dominer l'univers en sacrifiant ses employés inconscients aux aliens qu'ils espèrent capturer et transformer en armes. Au moins, les aliens se soucient de la survie de leur propre espèce !

Pour qui sommes-nous ?

Le personnage principal le plus mémorable de la série est Ellen Ripley, une officier de vaisseau spatial warrant played avec une détermination inoubliable par Sigourney Weaver. Au fil de quatre films, elle est rejointe dans l'espace par un équipage de scientifiques, de soldats ou d'officiers, mais presque tous meurent, généralement aux mains des xenomorphes - elle est la dernière fille.

L'équipe d'"Alien: Romulus" est entièrement nouvelle. Ils sont dirigés par Rain, played par "Priscilla" standout Cailee Spaeny, et son équipe de jeunes explorateurs spatiaux. Ils sont en mission non autorisée sur une station spatiale déserte, cherchant à voler du carburant pour s'échapper d'un avenir désolé. Pas aussi désolé que mourir aux mains d'un xénomorphe, mais ils ne le savent pas encore quand on les rencontre.

Il y a aussi plusieurs androids dans les films "Alien", parfois déguisés en membres humains de l'équipage spatial. Certains semblent bienveillants, comme le nouveau personnage android Andy dans "Alien: Romulus", qui agit comme un frère pour Rain. D'autres servent à further the cause of Weyland-Yutani Corporation, comme c'était le cas avec Ash, le scientifique du premier film qui était chargé d'amener l'alien sur Terre pour être étudié - et de laisser mourir ses collègues.

Les androids - qui préfèrent être appelés "personnes artificielles" dans le monde d'"Alien" - ont connu des fins violentes dans les films, perdant leur tête (ou des moitiés entières de leur corps synthétique) et crachant du fluide blanc laitier au lieu de sang. Bonne chance, Andy !

Quels sont les autres films "Alien" ?

Avec "Romulus", il y a maintenant sept films "Alien" officiels. Quatre d'entre eux mettent en scène Ripley - le original de 1979 ; la suite dirigée par James Cameron, "Aliens", de 1986 ; "Alien 3", dirigé par David Fincher, en 1992 ; et "Alien Resurrection" de Jean-Pierre Jeunet de 1997. (Le dernier est généralement considéré comme le moins bon de la série ; il ramène Ripley sous forme de clone dopé après qu'elle se soit sacrifiée à la fin de "Alien 3". Elle ne peut tout simplement pas échapper à ces xénomorphes.)

Il y a aussi deux préquelles aux films "Alien", toutes deux réalisées par le réalisateur original Ridley Scott : "Prometheus" de 2012 et "Alien: Covenant" de 2017. Ces films présentent peut-être le plus méchant android de la série, David, un serviteur blond inoffensif obsédé par la création d'une "vie parfaite" ... comme un alien qui ressemble suspectement à un xénomorphe.

Où se place « Alien : Romulus » dans la chronologie de la série ?

« Romulus » se déroule entre les deux premiers films « Alien », qui se déroulent à plus de 50 ans dintervalle mais tous les deux mettant en scène Ripley, qui a survécu en cryostase.

Bien que les équipages de « Alien » et de « Romulus » soient sans lien, les événements de « Alien » peuvent avoir un rapport avec « Romulus ». Les bandes-annonces du prochain film laissent entendre que Weyland-Yutani recherche le « spécimen parfait », AKA le xénomorphe solitaire du premier film, que Ripley a vaincu en ouvrant l'écoutille de son vaisseau et en le tirant dans l'espace.

Space.com a dressé la liste des films dans l'ordre chronologique :

« Prometheus » : 2093

« Alien : Covenant » : 2104

« Alien » : 2122

« Alien : Romulus » : environ 20 ans après « Alien »

« Aliens » : 2179

« Alien 3 » : 2179

« Alien Resurrection » : 2381

Et concernant le nom du nouveau film : Romulus est un clin d'œil à la mythologie romaine et à la relation entre les frères jumeaux Romulus et Rémus, a récemment déclaré le réalisateur Fede Álvarez. Nous ne voulons pas trop en dire sur la mythologie pour éviter de spoiler « Romulus », mais attendez-vous à ce que la famille soit un thème majeur.

Et les films « Alien vs. Predator » ?

Ces films ne sont pas vraiment considérés comme canon dans l'univers « Alien ». Les films de crossover ne rentrent pas vraiment dans l'une ou l'autre franchise, mais ils sont divertissants pour les fans qui ont envie de voir les méchants tit

