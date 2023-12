Ce qui reste en suspens après la gifle de Will Smith

La carrière de Will Smith

De rappeur familial à star de sitcom dans "The Fresh Prince of Bel AIr", puis géant du box-office, Will Smith a construit sa carrière en étant sympathique à l'écran et en dehors.

C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup l'ont d'abord salué comme le "protecteur" de sa femme lorsqu'il a frappé Rock après que l'humoriste et acteur a fait une blague sur la scène des Oscars à propos des cheveux coupés court de Jada Pinkett Smith.

"Jada, je t'aime, 'G.I. Jane 2', j'ai hâte de le voir", a déclaré Rock alors qu'il présentait le prix du meilleur documentaire.

Smith est alors monté sur scène, a frappé Rock, est retourné s'asseoir et a crié au comique : "Ne prononce pas le nom de ma femme dans ta putain de bouche !".

On ne sait pas si Rock savait que Pinkett Smith souffre d' alopécie, une perte de cheveux qui peut être causée par une réaction auto-immune.

Le comédien devrait être en pleine forme après avoir remporté le prix du meilleur acteur - quelques instants après la gifle - pour son rôle dans "Le roi Richard".

Mais cette victoire a été éclipsée par les actes de Smith cette nuit-là et pourrait bien amener les studios à reconsidérer leur collaboration avec l'acteur ou, à tout le moins, à retarder les projets prévus.

Comme l'a souligné Scott Mendelson de Forbes, "l'incident de l'Oscar a brisé une image soigneusement élaborée pendant 30 ans, celle d'une star de cinéma accessible, inoffensive et au charisme toujours présent".

Beaucoup de choses semblent dépendre de ce que fera Smith, qui s'est déjà excusé publiquement auprès de Rock et a démissionné de l'Académie.

Rock n'a toujours pas dit tout ce qu'il avait à dire

Trois jours après l'incident controversé, Rock est monté sur une autre scène.

Lors d'un spectacle comique organisé dans le cadre de son "Ego Death Tour" au Wilbur Theater de Boston, il a brièvement abordé la question de la gifle.

"Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé, donc si vous êtes venus pour entendre ça, j'avais écrit tout un spectacle avant ce week-end", a déclaré Rock. "Et je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé, donc à un moment donné, je parlerai de cette merde. Ce sera à la fois sérieux et drôle, mais pour l'instant, je vais raconter des blagues".

Beaucoup attendent de savoir ce que Rock pense non seulement du fait d'avoir été frappé par Pinkett Smith, mais aussi s'il était au courant de son état de santé et des conséquences de ce qui a été considéré comme l'un des moments les plus choquants de l'histoire de la cérémonie des Oscars.

D'autres personnes dans la vie de Rock ont été plus loquaces.

Son frère cadet, l'humoriste Tony Rock, s'est rendu sur Twitter pour répondre à certaines questions, notamment sur l'état de santé de son frère aîné.

"Toujours riche", a tweeté Tony Rock, qui a également évoqué le fait que son frère avait été giflé lors d'un de ses propres spectacles de stand-up, qui a été partagé sur les médias sociaux.

Sanctions de l'Académie

Quelques jours après la cérémonie des Oscars, l'Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé qu'elle avait "engagé une procédure disciplinaire" à l'encontre de M. Smith.

Bien que l'acteur ait déjà démissionné de l'académie, son président, David Rubin, a déclaré dans un communiqué vendredi que le groupe "poursuivra ses procédures disciplinaires à l'encontre de M. Smith pour violation des normes de conduite de l'académie, avant la prochaine réunion du conseil d'administration prévue le 18 avril".

Ces mesures pourraient inclure l'expulsion permanente et toute autre mesure relevant des statuts et/ou des normes de conduite de l'académie.

Chloe Melas et Brian Stelter de CNN ont contribué à ce reportage.

