Ce que vous devriez faire avec votre 401 (k) dans un marché très volatil

Indésirable également : les attentes selon lesquelles la volatilité se poursuivra dans un avenir prévisible. Les stratèges en investissement de TIAA, une société de conseil en investissement pour la retraite, s'attendent à ce qu'elle dure au moins jusqu'aux élections présidentielles, a déclaré Doug Ornstein, directeur de l'équipe de gestion de fortune de TIAA. Cela est dû à l'incertitude quant au résultat des élections présidentielles, aux préoccupations concernant les taux d'intérêt et les facteurs économiques tels que les demandes d'indemnisation de chômage, ainsi qu'aux risques géopolitiques.

Mais si vous investissez dans un 401(k), les drames quotidiens du marché ne sont pas une raison de prendre des mesures dramatiques avec votre portefeuille. Non seulement les jours de baisse et les périodes de volatilité sont normales, mais elles peuvent également créer de bonnes opportunités d'achat pour les gestionnaires des fonds dans lesquels vous êtes investi. "Il est important de se rappeler que des poches d'opportunités se trouvent toujours de l'autre côté de l'orage", a déclaré Quincy Krosby, stratège en chef mondial chez LPL Financial, dans un communiqué.

Andy Smith, directeur exécutif de la planification financière chez Edelman Financial Engines, le dit ainsi : "Séparez vos émotions de votre argent. Il y aura des jours où le marché est en hausse et des jours où il est en baisse. Concentrez-vous sur votre temps sur le marché plutôt que d'essayer de le devancer".

Son point de vue : il est impossible de savoir le meilleur moment pour sortir du marché et ensuite le meilleur moment pour y revenir.

De plus, Ornstein a déclaré que "généralement, les meilleurs jours du marché suivent les pires jours". Au cours des 20 dernières années, si vous étiez resté pleinement investi sur le marché, vos rendements annuels moyens seraient presque deux fois plus élevés qu'ils l'auraient été si vous aviez manqué les 10 meilleurs jours.

En tant qu'investisseur en 401(k), la meilleure chose à faire est d'économiser autant que possible, de diversifier vos placements pour minimiser le risque et la volatilité dans votre portefeuille, et de rééquilibrer vos placements si votre allocation d'actifs choisie s'éloigne trop de son objectif, a déclaré Smith.

Vérifier si vous devez rééquilibrer votre portefeuille est quelque chose que vous devriez faire au moins une fois par an - mais la plupart des gens ne le font pas.

Supposons que vous ayez établi un portefeuille de 70% en actions et de 30% en obligations, mais qu'il se soit maintenant transformé en un portefeuille 60/40. Si 70/30 est toujours la bonne allocation pour vous, compte tenu de vos objectifs et de votre horizon de temps, vous pouvez demander à votre administrateur de 401(k) de rééquilibrer vos placements en conséquence via le portail en ligne de votre plan.

Si vous êtes à cinq à dix ans de la retraite, Smith a déclaré que l'avis est également d'économiser autant que possible et de diversifier, mais vous pourriez vouloir commencer à réduire progressivement le risque dans votre portefeuille en réduisant légèrement votre allocation en actions par rapport à ce qu'elle était lorsque votre horizon de temps était plus long.

Et pour toute personne déconcertée par la volatilité, rappelez-vous périodiquement que même les marchés bears n'ont pas arrêté la hausse à long terme des actions au fil du temps. Par exemple, le S&P 500 a augmenté de plus de 80% du 5 août 2019 à hier. Et depuis 1960, il y a eu beaucoup plus de rendements annuels positifs sur le S&P 500 que négatifs, a déclaré Smith.

Les entreprises devraient prendre en compte les conditions de marché volatiles lors de la prise de décisions d'investissement. Les investissements lent

