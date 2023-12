Ce que signifie être gothique, selon un membre fondateur de The Cure

La vie a bien changé pour Tolhurst, qui a joué de la batterie et du clavier sur certains des albums les plus appréciés de la fin des années 1970 et des années 1980. Il est toujours musicien et prépare un album avec ses contemporains et autres vétérans de la scène, Budgie et Jacknife Lee. Mais il a maintenant le temps de faire du podcasting, d'assister aux concerts de son fils et d'écrire un ou deux livres.

Pourtant, plus de 40 ans après le deuxième album de The Cure, "Seventeen Seconds", qui a consacré le statut du groupe en tant que pourvoyeur talentueux de sons sombres et sinistres, le gothique est toujours au cœur de sa vision du monde, des gens qu'il rencontre et de la musique à laquelle il s'identifie.

"Je pense qu'une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous convient, vous ne voulez pas le laisser derrière vous - vous vous adaptez", a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique.

C'est l'idée maîtresse de son nouveau livre, "Goth : A History" : Le gothique n'est pas une façon de s'habiller ou un genre musical, mais une façon de voir le monde. Le gothique s'adresse à tout le monde, écrit Tolhurst, et ce n'est pas une "phase" que l'on doit dépasser.

"Ma vie dans le gothique a été une sorte de méditation communautaire inversée", écrit Tolhurst. "En explorant ensemble l'obscurité des livres, des films, de la musique et des peintures, nous nous sommes échappés pendant un bref moment pour mieux comprendre l'endroit où nous nous trouvions tous dans le temps et l'espace. Nous avons continué à flotter, mais nous étions maintenant un peu plus libérés".

Ce que signifie être gothique

Legothique est encore souvent dépeint de manière comique - maquillage lourd, attitude sombre, obsession occulte - explique Tolhurst. En le prenant à la légère ou en se concentrant uniquement sur ses aspects esthétiques, les personnes qui ne comprennent pas le gothique le "désamorcent", dit-il. Il n'est donc pas étonnant que le gothique trouve un écho auprès de ceux qui se sentent incompris.

La réalité du gothique, selon Tolhurst, est une fascination pour "toutes ces choses que nous n'aimons pas vraiment, en tant que culture, regarder d'emblée - la mort, l'obscurité".

"Cela semble paradoxal, mais c'est une affirmation de la vie. "Nous n'avons pas besoin d'avoir peur.

Le gothique est né du punk, écrit Tolhurst, qui était lui-même une réponse à l'agitation et au désespoir de l'Angleterre des années 1970, où le chômage était endémique, où la discrimination raciale visait des communautés dynamiques comme Brixton à Londres et où ceux qui remettaient en cause le statu quo étaient ostracisés. Tolhurst et ses cofondateurs de The Cure, Robert Smith et Michael Dempsey, l'ont constaté de première main lorsqu'ils se sont aventurés dans Londres en tant qu'adolescents curieux, témoins des affrontements entre la police et les citoyens et des performances irascibles des artistes punk et post-punk.

Mais si le punk est souvent nihiliste - pensez au refrain narquois des Sex Pistols dans "God Save the Queen" : "No future/no future for you !" (Pas d'avenir/pas d'avenir pour vous !) - le goth est légèrement plus romantique dans son évaluation lucide de l'état du monde, a déclaré Tolhurst. Le goth a un flair pour le théâtre, s'inspirant de l'art et de la littérature pour articuler ses grands thèmes comme l'amour destructeur et la perte douloureuse - sans être blasé, mais sans être vaincu non plus.

Une partie de ce qui a attiré Tolhurst dans le gothique, et pourquoi il continue à se considérer comme gothique, est sa "philosophie inclusive", dit-il. Le gothique était un refuge pour les marginaux de toutes sortes, et il n'excluait personne qui s'y reconnaissait, dit-il : "Si vous dites que vous en faites partie, c'est que vous en faites partie.

Tolhurst parle de l'infâme Batcave, un club du centre de Londres où les goths de tous bords pouvaient communier et danser sur la musique de l'époque - Bauhaus, The Cure, Siouxsie and the Banshees, les Birthday Party, le premier groupe de Nick Cave. Du moment qu'ils pouvaient payer le prix de la place et qu'ils avaient l'âge d'entrer, ils étaient les bienvenus, écrit Tolhurst, qu'ils soient vêtus d'un blazer ou de cuir noir. Et comme la communauté gay était souvent violemment ostracisée dans le Londres des années 1970 et 1980, les Londoniens homosexuels trouvaient également refuge à la Batcave, écrit Tolhurst.

Grandir en gothique et apprendre de Siouxsie Sioux

La majeure partie de "Goth" est une chronique de l'éducation de Tolhurst dans les scènes post-punk et gothique : Il a assisté à un concert de The Clash, mené par un Joe Strummer électrisant, ce qui a renforcé son intérêt pour la musique en tant que carrière ; il a fait une tournée avec Siouxsie and the Banshees, le premier vrai goût de la route pour le groupe ; il a découvert Ian Curtis et son groupe Joy Division avant que Curtis ne se suicide à l'âge de 23 ans.

Siouxsie Sioux, en particulier, a été un professeur important pour Tolhurst et ses camarades. Sur scène, elle bondit et s'agite, ses yeux disparaissant dans son épais maquillage noir. Elle ne tolérait cependant pas que son public fasse preuve de théâtralité. Dans son livre, Tolhurst se souvient d'avoir observé Siouxsie, soir après soir, sur le côté de la scène, après que le groupe ait fait sa première partie, "piétinant (les) doigts" des skinheads qui se pressaient sur le devant de la scène pour la railler parce qu'elle était, écrit Tolhurst, "une femme qui maîtrisait parfaitement son environnement".

La haine qu'elle a subie venait également de l'intérieur de l'industrie, qui, selon Tolhurst, était encore très misogyne, en particulier pour les iconoclastes comme Siouxsie.

"Elle ne faisait pas de prisonniers, ce qui était formidable", a-t-il déclaré au téléphone. "Mais il y a une hiérarchie dans le monde de la musique, et elle est pleine de vieux gars qui ne savaient pas comment s'y prendre avec elle.

Tolhurst rend hommage à Siouxsie et aux femmes dynamiques méconnues de la musique gothique : Nico, dont les collaborations avec le Velvet Underground ont donné le ton sombre aux femmes dans le rock ; Julianne Reagan de All About Eve et la spiritualité avec laquelle elle a abordé l'écriture de chansons ; Gitane DeMone de Christian Death, qui a continué à tourner avec le groupe hardcore alors qu'elle était très enceinte.

"Il faut leur reconnaître le mérite d'avoir changé la façon dont les gens considèrent les femmes dans la musique", a-t-il déclaré. "Elles ont été des pionnières, absolument. Ils m'ont appris que le monde pouvait être différent, dans le bon sens du terme.

Robert Smith, le leader de The Cure, a contesté les affirmations selon lesquelles le groupe serait un groupe "gothique". Mais l'âme sombre et romantique du goth traverse une grande partie de la discographie du groupe, en particulier, selon Tolhurst, dans ses deuxième à quatrième albums - "Seventeen Seconds", "Faith" et "Pornography" - trois des albums les plus sombres du groupe sur le plan sonore et les plus acclamés par la critique. (Dans son livre, Tolhurst donne un indice utile pour identifier un hymne gothique : il "parle généralement de la mort et de l'amour dans la même chanson").

L'enregistrement de ces albums a souvent été tumultueux, écrit Tolhurst, car le groupe a perdu et gagné de nouveaux membres. Smith a partagé son temps en tant que guitariste remplaçant pour les Banshees et le groupe a été ébranlé par la mort d'êtres chers. Mais Tolhurst décrit ces années comme l'une des expériences les plus enrichissantes de sa carrière musicale. (Note : Les fans de The Cure qui cherchent à comprendre le départ de Tolhurst et son retour intermittent au sein du groupe, ainsi que sa relation avec Smith, trouveront plus de réponses dans le livre précédent de Tolhurst, "Cured : The Tale of Two Imaginary Boys" (L'histoire de deux garçons imaginaires).

"Toute la raison d'être de The Cure se trouve dans ces trois albums", a-t-il déclaré. "Ils sont en grande partie le journal de nos vies à l'époque, c'est donc toujours spécial de les écouter et d'y penser.

Les critiques et les auditeurs qui n'étaient pas d'accord avec le penchant de The Cure pour la gamme mineure demandaient souvent à Tolhurst et à ses coéquipiers si leur musique allait pousser leurs fans "déprimés" à s'enfoncer encore plus dans le désespoir, selon Tolhurst.

Je leur répondais : "Non, vous vous trompez complètement de cible"", a-t-il déclaré. Il a fait un clin d'œil au morceau éponyme de "Pornography", une chanson dense et menaçante dont le sens est difficile à cerner. Mais les derniers mots chantés par Smith - "I must fight this sickness/Find a cure" (je dois lutter contre cette maladie/trouver un remède) - parlent de l'adaptation, de la survie et de la recherche d'un moyen de surmonter la noirceur, a déclaré Tolhurst.

"Il s'agit de réconfort", a-t-il déclaré. "Il ne s'agit pas forcément d'un réconfort à l'eau de rose, avec des licornes et des cœurs, et qui dit que tout va bien se passer. Elle reconnaît la noirceur et la mélancolie. Et c'est de là que vient le salut".

L'avenir du gothique est prometteur - enfin, aussi prometteur que le gothique peut l'être

Le gothique est bien vivant aujourd'hui, affirme Tolhurst, même s'il ne ressemble pas à ce qu'il était à l'époque où The Cure enregistrait des morceaux gothiques emblématiques comme "A Forest". Il reconnaît l'influence de The Cure et de ses contemporains dans cette nouvelle génération : "Il n'y aurait pas de Billie Eilishsans Siouxsie Sioux.

L'auteur et universitaire irlandaise Tracy Fahey explique à Tolhurst dans "Goth : A History", l'auteure et universitaire irlandaise Tracy Fahey explique à Tolhurst que "le gothique est un mode qui répond à la crise". La pandémie et les bouleversements politiques ont changé le monde une fois de plus, et le gothique va "s'auto-régénérer" parmi ceux qui ne se sentent pas à leur place dans le courant dominant, a déclaré M. Tolhurst.

M. Tolhurst a déclaré qu'il pensait aux habitants des petites villes qui trouvaient une communauté dans la musique de The Cure et d'autres groupes - c'est à eux qu'il pensait lorsqu'il a dit avoir convaincu un Smith sceptique d'accepter l'intronisation du groupe au Rock & Roll Hall of Fame en 2019.

"Je vois tous ces gens vivre dans de petits endroits - leur porte de sortie, c'était nous", a-t-il déclaré. "Je suis très honoré et fier de cela. C'est ce qui permet au mouvement gothique de perdurer."

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com