Ce que nous savons : Novak Djokovic et le calendrier de l'Open d'Australie

Dimanche, la star du tennis a quitté le pays après que la décision d'annuler son visa pour la deuxième fois a été confirmée.

Voici la chronologie de tous les événements.

Novembre 2021

18 novembre

Djokovic obtient un visa d'entrée temporaire en Australie pour participer à l'Open d'Australie, tournoi que le joueur de 34 ans a remporté neuf fois. Djokovic a déposé sa demande de visa en octobre ou novembre 2021.

29 novembre

Le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, aurait écrit au directeur du tournoi de l'Open d'Australie et au PDG de Tennis Australia, Craig Tiley, pour lui indiquer qu'une infection par le virus Covid-19 au cours des six derniers mois - sans vaccination complète - ne remplissait pas les conditions requises pour entrer dans le pays sans quarantaine, selon une lettre divulguée et publiée dans les médias locaux australiens.

Décembre 2021

7 décembre

Tennis Australia envoie une lettre aux joueurs indiquant qu'une infection par le Covid-19 au cours des six derniers mois, accompagnée d'une lettre d'un médecin, serait considérée comme une exemption médicale valable, et précisant que les joueurs ont jusqu'au 10 décembre pour soumettre leur demande d'exemption médicale, selon une fuite publiée dans les médias locaux australiens.

14 décembre

Djokovic assiste à un match de basket à Belgrade - après lequel il a été rapporté qu'un certain nombre de personnes ont été testées positives au Covid-19 - selon une déclaration publiée sur le compte Instagram vérifié de Djokovic le 12 janvier 2021.

16 décembre

Djokovic passe un test antigène rapide - qui est négatif - et passe également un test PCR officiel et approuvé "par excès de prudence", selon la déclaration de Djokovic.

Le résultat du test PCR de Djokovic s'avère positif plus tard dans la journée, selon une copie du résultat du test dans sa déclaration sous serment, mais sa déclaration du 12 janvier indique qu'il n'a reçu la notification du résultat positif du test PCR qu'après un tournoi de tennis le 17 décembre.

Plus tard, il est photographié lors de deux événements, selon des images postées sur les médias sociaux officiels de sa fondation, et aucun des participants n'est masqué.

17 décembre

Djokovic participe à un événement de tennis à Belgrade pour remettre des prix à des enfants, après avoir effectué un test antigénique rapide qui s'est révélé négatif, selon la déclaration de Djokovic.

La page Facebook de l'association de tennis de Belgrade publie plusieurs photos de Djokovic aux côtés d'un groupe de jeunes lors d'une cérémonie de remise de prix. Sur l'une d'entre elles, au moins 26 personnes, jeunes pour la plupart, posent avec lui. Les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées et aucun masque n'est porté.

Quelque temps après l'événement, Djokovic reçoit la notification d'un test PCR positif, selon sa déclaration.

18 décembre

Djokovic se trouve dans son centre de tennis à Belgrade pour répondre à une interview de L'Equipe et participer à une séance de photos. Sa déclaration indique qu'il a pris ses distances socialement et qu'il portait un masque, sauf au moment de la prise de sa photo.

Le journaliste Franck Ramella et le photographe Etienne Garnier n'ont pas été informés de la séropositivité de Djokovic avant, pendant et après l'interview de la star du tennis à Belgrade, a rapporté le journal sportif français le 12 janvier.

L'article de L'Equipe précise que Ramella a depuis été testé négatif au Covid-19. Il ne mentionne pas l'état de santé de Garnier.

22 décembre

Djokovic est testé négatif au virus, selon sa déclaration sous serment.

- 23 décembre Djokovica des anticorps contre le coronavirus, selon un document publié par l'Institut de la santé publique de Serbie, ce qui confirme l'affirmation du joueur de tennis selon laquelle il était guéri du Covid-19 lorsqu'il est arrivé en Australie pour l'Open d'Australie.

CNN a contacté l'Institut de santé publique de Serbie à Belgrade pour demander si les anticorps pouvaient provenir d'une infection antérieure en juin 2020.

30 décembre

Djokovic reçoit une exemption médicale de Tennis Australia lui permettant d'entrer en Australie sans être vacciné contre le Covid ou mis en quarantaine, au motif qu'il vient de se remettre du Covid, selon des documents judiciaires.

Avant la fin de l'année, des vidéos et des images montrent Djokovic en Espagne et en Serbie au cours des deux semaines précédant son voyage en Australie. Selon des documents judiciaires obtenus par CNN, Djokovic a coché la case "Non" sur une déclaration de voyage lorsqu'on lui a demandé s'il avait voyagé dans les 14 jours précédant son arrivée en Australie.

Janvier 2022

1er janvier

L'équipe de Djokovic soumet sa déclaration de voyage au ministère australien de l'Intérieur, qui l'informe qu'elle a été évaluée et qu'il est autorisé à arriver en Australie sans quarantaine, selon l'affidavit.

2 janvier

Djokovic reçoit un Border Travel Permit du gouvernement de l'État de Victoria, selon sa déclaration sous serment, où se trouve Melbourne et où se déroulera l'Open d'Australie.

5 janvier

Ayant quitté l'Espagne la veille, Djokovic arrive à Melbourne vers minuit. Son passeport est confisqué et il est escorté jusqu'à une petite pièce où il est interrogé par des agents de contrôle des frontières, selon la déclaration sous serment.

6 janvier

Le visa de Djokovic est annulé par le gouvernement australien et il est emmené dans un centre de détention temporaire au Park Hotel de Melbourne, selon la déclaration sous serment.

Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Scott Morrison confirme et lit la lettre envoyée le 29 novembre par le ministre de la Santé, M. Hunt, à Tennis Australia, indiquant qu'une infection par le virus Covid-19 au cours des six derniers mois ne remplit pas à elle seule les conditions d'entrée en quarantaine.

10 janvier

L'audience de Djokovic commence. Le juge décide d' annuler l'annulation de son visa et d'ordonner sa libération. Le juge déclare toutefois que le ministre australien de l'immigration, Alex Hawke, se réserve le droit d'expulser Djokovic.

11 janvier

L'Australian Border Force (ABF) enquête pour déterminer si Djokovic a soumis une fausse déclaration de voyage avant son arrivée en Australie.

12 janvier

Djokovic déclare que son équipe a fourni des informations supplémentaires au gouvernement australien pour clarifier la question de sa déclaration de voyage.

Cependant, les responsables de l'Australian Border Force (ABF) enquêtent sur d'éventuelles incohérences dans les documents liés au résultat du PCR de Djokovic en décembre ainsi que sur les mouvements du joueur de tennis dans les jours qui ont suivi son contrôle positif au Covid-19 en Serbie, a déclaré à CNN une source ayant connaissance de l'enquête.

13 janvier

En attendant de savoir s'il peut rester en Australie, Djokovic est opposé à son compatriote serbe Miomir Kecmanovic au premier tour de l'Open d'Australie.

14 janvier

Le ministre australien de l'immigration révoque le visa de Djokovic avant l'Open d'Australie, déclarant qu'il était "dans l'intérêt public de le faire".

15 janvier

Djokovic est détenu par les autorités australiennes avant une audience au tribunal concernant sa demande de séjour dans le pays.

16 janvier

Le Serbe perd son appel devant le tribunal et est expulsé d'Australie. Il se dit "extrêmement déçu" et prend un vol à destination de Dubaï.

Une version précédente de cette chronologie indiquait de manière erronée le nombre d'événements connus auxquels Djokovic a participé le 16 décembre.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com