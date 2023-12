Ce que l'on sait du diplomate néerlandais chevronné chargé d'accroître l'aide à Gaza

Dans un message publié sur X, Mme Kaag a indiqué qu'elle démissionnait de son poste de ministre des finances et de vice-premier ministre des Pays-Bas pour assumer le rôle de coordinatrice principale de l'aide humanitaire et de la reconstruction des Nations unies pour Gaza.

"La paix, la sécurité et la justice ont toujours été mes motivations", a déclaré Mme Kaag dans un communiqué. "J'ai accepté cette mission spéciale dans l'espoir de contribuer à un avenir meilleur".

Cette nomination, qui doit prendre effet le 8 janvier, intervient alors que les conditions de vie dans l'enclave palestinienne assiégée atteignent des niveaux "cauchemardesques", comme l'a déclaré le chef de l'Organisation mondiale de la santé à l'issue d'une récente visite. Les pénuries d'électricité et de médicaments ont privé les hôpitaux de la plupart de leurs fonctions, et le risque de famine menace la population de Gaza, selon les organisations humanitaires.

Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, à la suite des attaques terroristes du Hamas, Israël a autorisé un nombre limité de camions à acheminer l'aide humanitaire à Gaza par le point de passage égyptien de Rafah. Les Nations unies ont qualifié cette quantité de "goutte à goutte" qui ne suffit pas à répondre aux besoins d'une population de plus de 2 millions d'habitants.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a également accusé la tactique israélienne à Gaza, qui comprend des bombardements aériens intensifs, de "créer des obstacles massifs à la distribution de l'aide humanitaire à l'intérieur de Gaza".

M. Kaag sera désormais chargé de créer un mécanisme permettant d'accélérer l'acheminement de l'aide à Gaza et de "faciliter, coordonner, surveiller et vérifier" les opérations de secours, selon les Nations unies, y compris le processus complexe consistant à s'assurer que les camions d'aide sont contrôlés avant d'entrer dans l'enclave afin de garantir qu'ils ne transportent pas de matériel non humanitaire.

La résolution du Conseil de sécurité créant le poste, qui demandait l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza, a été adoptée la semaine dernière avec l'abstention des États-Unis, après plusieurs jours de négociations et de retards.

Diplomate chevronné, arabophone

Dans un discours prononcé le mois dernier, M. Kaag a souligné la nécessité d'acheminer une "aide humanitaire adéquate" à Gaza.

"Le droit d'Israël à exister et à se défendre est pour nous une évidence. Mais en ces temps sombres, il est important que les actes de guerre respectent le droit international et le droit humanitaire de la guerre afin d'éviter les victimes civiles innocentes et de permettre qu'une aide humanitaire adéquate soit fournie à temps", a-t-elle déclaré.

Mme Kaag a précédemment travaillé sur les questions palestiniennes en tant que haut fonctionnaire à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Elle a ensuite été sous-secrétaire générale au Programme des Nations unies pour le développement et, de 2015 à 2017, coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, selon une biographie fournie par les Nations unies.

Réagissant à la nomination, un fonctionnaire du gouvernement néerlandais a déclaré à CNN que Mme Kaag était considérée comme "très appropriée" pour le rôle.

"C'est une diplomate très expérimentée qui connaît bien le Moyen-Orient et qui parle également l'arabe. Avant d'entamer une carrière politique aux Pays-Bas, elle a également été envoyée par les Nations unies pour négocier avec M. Assad l'abandon des armes chimiques en Syrie", a déclaré le fonctionnaire.

L'effort déployé en Syrie, fruit d'un plan de dernière minute entre les États-Unis et la Russie qui a permis d'éviter une intervention militaire américaine, a été considéré comme un succès, le président américain de l'époque, Barack Obama, saluant la destruction du stock déclaré d'armes chimiques de la Syrie comme une "réalisation importante".

"Les délais presque impossibles à tenir signifiaient que "nous ne pouvions pas perdre une seconde", a déclaré M. Kaag lors d'une interview à Harvard en 2014. "Nous étions sur le message, sur la mission, à la recherche de résultats mesurables.

Mme Kaag a ensuite occupé divers postes dans la politique électorale néerlandaise, menant le parti social-libéral D66 à la victoire lors d'un vote en 2021, et occupant divers postes ministériels, notamment en tant que ministre des affaires étrangères et ministre du commerce et de la coopération au développement.

Son mandat de ministre des affaires étrangères n'a duré que quelques mois ; elle a démissionné en septembre 2021 après qu'une majorité du parlement néerlandais a déclaré qu'elle avait mal géré l'évacuation de Kaboul cet été-là, après que les talibans eurent pris le contrôle du pays.

Dans sa déclaration de mardi, Mme Kaag a qualifié son travail au sein du cabinet néerlandais de "spécial et stimulant", citant les progrès réalisés en matière de changement climatique et le soutien apporté à l'Ukraine dans le cadre de sa guerre avec la Russie.

Elle avait déclaré en juillet qu'elle envisageait de quitter la politique, décrivant un environnement "toxique" d'intimidations et de menaces en ligne, selon Reuters.

"Cela devient une batterie de soi-disant insultes destinées à vous diaboliser, à vous déconstruire", a-t-elle déclaré lors d'un événement organisé par le Council on Foreign Relations en septembre. "Cela érode la valeur de notre démocratie si cela persiste et est toléré.

Après des mois de division et d'impasse au sein du Conseil de sécurité de l'ONU sur la manière d'acheminer l'aide aux civils de Gaza, des diplomates du monde entier se sont réjouis de cette annonce dans leurs déclarations de mardi.

La ministre néerlandaise des affaires étrangères, Hanke Bruins Slot, l'a qualifiée de "personne idéale pour ce rôle difficile" en raison de ses "connaissances approfondies" et de sa "très vaste expérience (diplomatique)".

"J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec @SigridKaag dans ce nouveau rôle - et de soutenir ses efforts pour rationaliser et accélérer le travail de sauvetage de l'ONU à Gaza. Il n'y a pas de temps à perdre", a écrit l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU Linda Thomas-Greenfield sur X.

