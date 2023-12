Ce que les voyageurs qui se rendent en Turquie doivent savoir

L'impact dévastateur des événements, et les répliques qui ont suivi, ont suscité des interrogations chez de nombreux voyageurs qui avaient prévu de visiter le pays dans les jours, les semaines, voire les mois à venir.

La Turquie, qui a été placée en état d'urgence pendant trois mois, est une destination touristique importante, qui a attiré 44,6 millions d'arrivées étrangères en 2022, selon les statistiques du gouvernement turc.

De nombreux visiteurs potentiels se sont dirigés vers les principales stations balnéaires et villes, en particulier vers les destinations côtières les plus prisées pour le soleil d'hiver.

Le séisme a frappé près de la ville de Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, à proximité de la frontière syrienne, vers 4h17 heure locale le 6 février, entraînant l'effondrement de plus de 6 000 bâtiments.

S'il a été déconseillé aux voyageurs internationaux de se rendre dans les zones sinistrées, les principales destinations touristiques - pour la plupart éloignées des zones touchées par le tremblement de terre - n'ont pas été affectées pour l'essentiel. Mais il y aura inévitablement des répercussions.

Voici ce que nous savons :

Quelles sont les régions touchées par le tremblement de terre ?

Une dizaine de provinces turques ont été touchées par le tremblement de terre, l'un des plus violents à avoir frappé la région depuis plus d'un siècle : Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

L'ancien château de Gaziantep, l'un des sites les plus célèbres de la ville turque, a été gravement endommagé par le tremblement de terre.

La ville d'Alep, déjà ravagée par 11 ans de guerre civile, fait partie des zones les plus touchées du nord-ouest de la Syrie, où plus de quatre millions de personnes dépendent déjà de l'aide humanitaire.

Les vols à destination de la Turquie ont-ils été annulés ?

Depuis le tremblement de terre, les compagnies aériennes internationales assurent normalement les vols à destination et en provenance de la Turquie.

Trois aéroports - l'aéroport d'Adana (ADA), l'aéroport de Hatay (HTY) et l'aéroport international de Gaziantep Oğuzeli (GZT) - ont été brièvement fermés après le tremblement de terre. Cependant, ils ont tous rouvert depuis.

L'aéroport d'Istanbul, le principal aéroport international de Turquie, a continué à fonctionner normalement.

Turkish Airlines, la compagnie aérienne nationale de Turquie, permet aux passagers de réserver à nouveau ou d'obtenir un remboursement sur les vols nationaux et internationaux à destination ou en provenance des "zones touchées par le tremblement de terre" pour les vols programmés entre le 6 février et le 31 mars, à condition qu'ils aient été réservés avant le 9 février 2023.

Quelles seront les conséquences pour les vacanciers ?

Rien n'indique que les voyages vers les principales destinations touristiques de Turquie aient été fortement perturbés et la plupart d'entre elles sont en mesure d'accueillir les visiteurs comme d'habitude.

Ali Kutuk de Likya Nature Travel, une agence de voyage basée à Antalya qui propose des randonnées, a déclaré à CNN Travel que l'agence n'avait eu jusqu'à présent qu'une seule annulation de réservation de groupe et un changement de réservation à la suite du tremblement de terre.

"Nous avons eu un certain impact sur les voyages récents", dit-il, avant de souligner qu'il ne s'attend pas à ce que la situation affecte les réservations pour l'été et que la population locale continue de planifier ses voyages dans le pays. "J'ai encore des réservations pour l'été.

Antalya se trouve à environ 594 kilomètres (369 miles) de la ville de Gaziantep, située dans la zone du tremblement de terre, par voie aérienne. Istanbul est à environ 850 kilomètres (528 miles). D'autres destinations touristiques importantes telles que la Cappadoce, Canakkle, Bodrum et Marmaris sont également éloignées des zones touchées.

Quels sont les conseils actuels pour les voyageurs internationaux ?

Alors que plusieurs gouvernements, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont demandé aux voyageurs d'éviter les zones touchées par le tremblement de terre, il n'est pas conseillé aux citoyens de rester à l'écart des zones non touchées en Turquie pour le moment.

Les touristes devraient-ils visiter la Turquie maintenant ?

La plupart des principales destinations touristiques de Turquie continuent d'accueillir des visiteurs. Pour de nombreux habitants du pays, le récent tremblement de terre a rendu plus impératif le fait de continuer à se rendre dans les zones non touchées de la Turquie pour leurs vacances.

De nombreuses personnes en Turquie dépendent des revenus du tourisme et, après avoir été touchées par des fermetures pour cause de pandémie ces dernières années, elles misaient sur une recrudescence du nombre de visiteurs jusqu'à ce que le tremblement de terre survienne.

En 2021, la contribution du secteur du voyage et du tourisme au PIB de la Turquie s'élevait à 59,3 milliards de dollars, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme.

Selon la Banque mondiale, les tremblements de terre ont causé des dommages directs d'environ 34 milliards de dollars en Turquie.

Que puis-je faire pour aider les victimes du tremblement de terre ?

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé deux appels d'urgence d'une valeur totale de 200 millions de francs suisses (environ 214 millions de dollars) pour contribuer aux efforts de secours dans les deux pays.

De nombreuses autres organisations sont également présentes sur le terrain. Vous pouvez apporter votre aide en cliquant ici.

Source: edition.cnn.com