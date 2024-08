- Ce que les visiteurs doivent savoir avant la soirée du château de Potsdam

Nuit du Palais de Potsdam : Une soirée magique au Parc Sanssouci

Il est rare de trouver un jour dans l'année où le Parc Sanssouci offre une vue plus enchanteuse que lors de la Nuit du Palais de Potsdam : installations lumineuses colorées, concerts et spectacles acrobatiques ne sont qu'une petite partie des richesses culturelles proposées. Cette année, il y a de nouvelles attractions et des spectacles spéciaux à découvrir. Voici un aperçu.

Les faucons sur la colline tyrolienne

La colline tyrolienne est à peine reconnaissable en tant que colline : elle s'élève à peine de deux mètres au-dessus du reste du paysage. Cette partie du parc sera pour la première fois intégrée à la Nuit du Palais. C'est ici qu'aura lieu un spectacle de fauconnerie le vendredi et le samedi.

Arco - Un arc de lumière géant

Une installation lumineuse est particulièrement attendue selon les organisateurs. L'œuvre "Arco" - un immense arc en tissu gonflé d'air - se trouve sous le Palais de l'Orangerie et invite à la détente. À proximité, il y a également de nombreux stands de nourriture et food trucks.

Hans Zimmer à la lumière des bougies

La musique de film de Hans Zimmer est mondialement connue. Ses pièces les plus célèbres proviennent de films comme "Pirates des Caraïbes" ou "Le Roi Lion". During the Palace Night, his music will be performed by an orchestra. The "Candlelight" concert will be framed by 2,500 candles, according to the organizers.

Les femmes Thalbach racontent des histoires effrayantes

L'actrice et metteuse en scène Katharina Thalbach est bien connue dans l'est. Avec sa fille Anna et sa petite-fille Nellie, elle lira des histoires effrayantes sur la pelouse de la Meierei.

Un festival pour toute la famille

Les organisateurs souhaitent créer un festival pour toute la famille. Les enfants de moins de 13 ans ont gratuitement accès. "Il y en a pour tous les goûts", a déclaré l'un des organisateurs. Il y aura des visites guidées à travers le parc et les palais. Les bergers et les jardiniers donneront des aperçus de leur travail. En outre, il y aura des performances culturelles dans les domaines de la musique classique, de l'acrobatie, de la musique pop ou du théâtre de rue.

