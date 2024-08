- Ce que Kitzbühel attire à l'automne

L'été bat toujours son plein, mais de nombreux vacanciers sont déjà en train de préparer leurs vacances d'automne dans la belle région dorée de Kitzbühel, en Autriche. Les visiteurs peuvent se réjouir de sentiers de randonnée de qualité supérieure, de nombreux délices culinaires et d'un paysage spectaculaire dans les Alpes tyroliennes. C'est ce qui les attend entre fin août et octobre.

Kitzbühel est une destination à visiter à tout moment de l'année - des sports d'hiver variés et des moments de Noël en hiver aux vacances détente au bord du lac et en randonnée en été. Mais lorsque le soleil baisse et baigne le Tyrol de lumière dorée en automne, la région révèle un charme particulier.

Cela se ressent particulièrement sur les sentiers de randonnée récompensés par la qualité européenne : la Panorama des Fleurs Alpines au Kitzbüheler Horn, le Gamsroas, le Paradis des Étangs à Bichlbach, ou la Cascade de Sintersbacher. Sur plus de 1 000 kilomètres de sentiers bien balisés, les amateurs de plein air peuvent profiter du paysage impressionnant.

Partez pour des randonnées guidées gratuites

Celles et ceux qui n'osent pas s'aventurer seuls sur les parcours parfois difficiles ou qui préfèrent randonner en groupe peuvent participer à des randonnées guidées gratuites. Pour cela, il faut être en possession de la Kitzbüheler Guest Card, remise par le propriétaire sur place. Seules les personnes souhaitant participer aux randonnées en groupe sont invitées à se coordonner à l'avance avec les guides de randonnée sur le site web de l'Office de tourisme de Kitzbühel.

Celles et ceux qui ne sont pas intéressés par les longues randonnées mais qui souhaitent quand même profiter de la vue panoramique unique des Alpes peuvent se régaler avec le petit-déjeuner en haut du Horn. Selon la saison, le téléphérique du Horn peut partir dès 4h30 du matin, emmenant les vacanciers à plus de 2 000 mètres d'altitude, où un petit-déjeuner tyrolien les attend à l'aube.

Les délices culinaires de Kitzbühel

Cependant, le petit-déjeuner en haut du Horn n'est pas le seul point culminant culinaire. De la gastronomie de luxe aux auberges traditionnelles en passant par les nombreuses cabanes en montagne, la région offre suffisamment de choix pour que les délices culinaires de l'automne soient présentés dans un guide gourmet. Pour cela, les entreprises de Kitzbühel ont créé leurs propres recettes d'automne.

En outre, il y a les événements "Kitz Kulinarik" les 30 et 31 août, lors desquels les gastronomes de Kitzbühel transforment la vieille ville historique en un festival culinaire, et "Kitz Kulinarik x Piemont" du 10 au 13 octobre, où des spécialités comme les truffes, les pâtes, le fromage ou le vin de Piémont sont mises en avant.

