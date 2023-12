Ce que c'est que de voyager dans tous les pays du monde

Les deux hommes, qui se sont rencontrés lors d'un tour d'Europe en 2008, prenaient un café ensemble à Melbourne, en Australie, lorsqu'ils ont évoqué pour la première fois la possibilité de visiter les quelque 88 pays restants sur leur liste.

Ils ont rapidement décidé de passer les deux prochaines années à le faire ensemble.

Si l'idée de découvrir autant de nouvelles destinations dans un laps de temps relativement court était quelque peu intimidante, Mme Sebova note que le fait d'avoir déjà coché plus de la moitié des pays du monde a rendu les choses beaucoup plus faciles.

"Je pense que je serais terrifiée si je devais commencer à visiter tous les pays et que j'en avais déjà visité une dizaine", explique la blogueuse à CNN Travel. "Je ne pense pas que ce soit viable. Il faut avoir beaucoup voyagé [avant de faire quelque chose comme ça]".

Le couple enthousiaste a alors commencé à planifier son grand voyage, économisant autant d'argent que possible pour financer le voyage, avec l'objectif de passer cinq à sept jours dans chaque pays.

La quête du voyage

Avant de partir en 2018, Davey et Sebova, qui étaient ensemble depuis une dizaine d'années, ont décidé de ne pas révéler qu'ils étaient en couple et de voyager simplement en tant qu'amis.

"C'était très naturel", dit Sebova, expliquant qu'ils demandaient des visas dans certains pays conservateurs et qu'ils ne voulaient pas risquer de se voir refuser l'entrée.

"Nous avons visité de nombreux pays où le concept même de couple de même sexe n'existe pas", ajoute-t-elle. "Et nous ne voulions pas mettre notre sécurité personnelle en danger à quelque stade que ce soit.

Selon l' Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes (ILGA), il y a environ 70 pays dans le monde où les relations entre personnes de même sexe sont criminalisées.

Davey et Sebova déclarent qu'agir comme s'ils étaient simplement les meilleurs amis "n'était pas vraiment un changement" et que les gens supposaient souvent qu'ils étaient sœurs.

"Cela n'a jamais été un gros problème", ajoute Davey. "Nous n'avons jamais essayé de le cacher. Nous ne l'avons tout simplement pas dit.

Le couple, qui documente ses voyages sur son site web, Very Hungry Nomads, a essayé de visiter les pays restants dans l'ordre géographique, dans la mesure du possible, et a choisi de voyager par voie terrestre autant qu'il le pouvait.

Le premier pays qu'ils ont visité a été la Corée du Nord, puis ils se sont rendus en Afghanistan, en Arabie saoudite, au Bhoutan et au Pakistan.

En 2019, ils ont passé six mois à voyager à travers l'Afrique centrale et disent que les voyages en bus épuisants les ont épuisés au bout d'un certain temps.

"Nous avons passé 38 heures dans des bus, parfois en changeant simplement de véhicule, pour essayer d'aller d'un point A à un point B", explique Sebova.

Un mode de vie nomade

Les deux hommes affirment que certaines de leurs meilleures expériences ont eu lieu dans des destinations dont ils se méfiaient avant de s'y rendre.

"Les habitants du Soudan et de l'Iran ont été parmi les plus amicaux que nous ayons rencontrés", ajoute Sebova. "Or, la plupart des gens pensent que ces pays sont très dangereux d'après l'image qu'ils en ont.

L'Érythrée, un petit pays d'Afrique de l'Est, et l'île de la Dominique, dans les Caraïbes, figurent parmi les autres pays visités.

Selon Mme Sebova, le fait qu'elles soient des femmes d'une trentaine d'années qui ne sont pas mariées et n'ont pas d'enfants s'est avéré quelque peu controversé dans certains des pays qu'elles ont visités.

"Le fait d'être une femme et de voyager sans homme présente des différences culturelles", explique-t-elle. "On nous a refusé quelques visas pour cette seule raison.

Bien que nombre de leurs amis aient choisi de placer leurs économies dans des hypothèques et/ou des entreprises au fil des ans, Davey et Sebova, qui se décrivent comme des nomades, disent qu'ils sont "heureux de les dépenser pour voyager et de se préoccuper de tout cela plus tard".

Davey possède un passeport australien, tandis que Sebova a un passeport slovaque, ce qui a parfois posé des problèmes au moment de demander des visas.

Parfois, on nous disait : "Tu peux en obtenir un ici, mais pas moi", ce qui nous mettait des bâtons dans les roues", explique Davey. "Mais tout s'est arrangé.

Après avoir voyagé ensemble pendant des années, les deux hommes sont parfaitement conscients de leurs forces et de leurs faiblesses, et chacun prend la responsabilité de différentes tâches pendant le voyage.

Ils expliquent que Sebova est d'un naturel plus organisé et se concentre sur le bon déroulement de leur journée, tandis que Davey est "plus désinvolte" et moins doué pour la navigation.

"Rach se perd dans l'hôtel", plaisante Sebova, qui travaille également comme guide touristique. "Je dis toujours que c'est un miracle qu'elle ait pu traverser tous les pays. Nous formons une équipe formidable.

Le retard de la pandémie

Ils étaient sur la route depuis environ deux ans et n'étaient plus qu'à dix pays d'atteindre leur objectif lorsque la pandémie a frappé.

Le couple, qui se trouvait à Londres à l'époque, a choisi de s'envoler pour l'Australie et a été inévitablement contraint de suspendre le reste du voyage en raison des restrictions frontalières en vigueur à l'époque.

Cependant, ils ont continué à voyager, choisissant d'acheter un camping-car et de faire le tour du pays ensemble "avec les frontières de l'Australie se refermant derrière nous".

"Nous avons fini par faire le tour de l'Australie en 18 mois et avons passé beaucoup de temps dans le Queensland et l'Australie occidentale, ce qui était incroyable, car nous ne pouvions pas quitter le pays", raconte Davey. "Nous avons vécu dans notre camping-car et nous nous sommes beaucoup amusés.

Lorsque les restrictions de voyage ont été levées pour les Australiens en 2022, ils ont été contraints d'attendre la réouverture des frontières dans les pays figurant encore sur la liste, dont certaines îles du Pacifique.

Cette situation s'est avérée particulièrement frustrante, d'autant plus que nombre de leurs pairs voyageaient beaucoup depuis la réouverture du monde, alors qu'ils attendaient patiemment que quelques pays lèvent leurs restrictions.

"Nous avons commencé ce voyage en pensant que nous terminerions cette grande quête dans la trentaine", explique Sebova.

"Puis nous avons basculé dans la quarantaine pendant la pandémie et nous nous sommes retrouvés assis dans une camionnette, sans rien posséder, à attendre.

Ils ont pu se rendre en Libye, pays d'Afrique du Nord, où les restrictions frontalières avaient également été levées, mais ont dû attendre beaucoup plus longtemps la réouverture de leurs destinations finales, Kiribati et Samoa, toutes deux situées dans les îles du Pacifique.

Kiribati a finalement levé les restrictions pour les voyageurs internationaux en août 2022, et le couple s'est envolé quelques semaines plus tard.

Défi relevé

Ils ont atteint Samoa, le dernier pays de leur liste, le 19 novembre 2022 et disent qu'il leur a fallu un certain temps pour réaliser qu'ils avaient enfin atteint leur objectif.

"C'était la destination idéale pour finir", explique M. Sebova. J'ai eu ce moment où je me tenais devant une carte du monde et où je me suis dit : "Oh mon Dieu, nous avons visité tous les pays de cette carte".

Le couple a célébré cette étape importante avec un ami, qui s'était envolé pour ce minuscule pays insulaire, situé à mi-chemin entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande, pour les rencontrer.

Lorsqu'ils sont rentrés en Australie fin 2022, après avoir visité tous les pays du monde, ils ont commencé à susciter l'intérêt des médias et les gens ont commencé à poser des questions sur leur relation.

"Ils ont regardé notre fil d'actualité et ont naturellement vu un couple, ce que les autres ne voient pas", ajoute Sebova, expliquant qu'ils étaient heureux de confirmer qu'ils étaient en couple une fois qu'ils avaient atteint leur objectif.

Nous avons eu des fans sur les médias sociaux qui nous ont dit : "Oh mon Dieu, j'ai toujours pensé que vous étiez en couple, mais vous n'avez jamais rien dit".

Davey et Sebova soulignent qu'en dehors de la question de la sécurité, ils voulaient que la discussion autour de leur voyage se concentre sur le fait qu'ils étaient deux femmes à relever un défi aussi important, notant que lorsqu'ils ont d'abord examiné les quelques centaines de voyageurs qui avaient visité tous les pays du monde, la liste était relativement dominée par les hommes.

"On voit très peu de femmes dans ce secteur du voyage, qui est plus aventureux", ajoute Mme Sebova. "Nous voulions donc changer cela et inspirer d'autres femmes en leur montrant que le monde n'est pas si effrayant.

Maintenant qu'ils ont enfin atteint leur objectif, Davey et Sebova affirment qu'ils n'ont pas l'intention de s'installer et qu'ils continueront à vivre un mode de vie nomade aussi longtemps que possible.

Ils préparent actuellement un voyage en Thaïlande et espèrent visiter l'Indonésie plus tard dans l'année.

"Nous avons toujours vécu dans l'instant présent", explique Davey. "C'est [le fait d'être en mouvement] qui nous rend tous les deux heureux aujourd'hui. C'est donc ce que nous ferons. Je ne planifie pas trop à l'avance. Nous ne l'avons jamais fait.

Source: edition.cnn.com