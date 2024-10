Ce petit robot aide les enfants malades à aller à l'école.

Pour les personnes confrontées à des problèmes de santé prolongés ou à un traitement, en particulier celles qui font face à des défis en matière de santé mentale, la société norvégienne No Isolation a conçu le dispositif AV1. Cet appareil fait office d'étudiant dans la classe, servant d'yeux, d'oreilles et de voix, aidant ainsi à maintenir les relations avec les pairs et à rester connecté.

L'AV1 a une apparence minimaliste de humanoïde, avec une tête et un torse, qui peut pivoter à 360 degrés. Il est équipé d'une caméra, d'un microphone et d'un haut-parleur. Les enseignants le placent sur un bureau de classe et les étudiants le contrôlent via une application à l'aide d'un mot de passe unique.

Florence Salisbury, directrice marketing de No Isolation, explique : "Ils peuvent faire défiler ou tapoter leur doigt sur l'écran pour observer différentes zones de la classe." L'étudiant peut communiquer avec l'enseignant ou les camarades de classe via le haut-parleur, et l'application dispose d'une option "lever la main" qui allume une lumière sur la tête du robot. Des émoticônes peuvent également être sélectionnées pour s'afficher dans les yeux du robot.

Salisbury partage qu'il y a environ 3 000 unités AV1 actives dans 17 pays, principalement au Royaume-Uni et en Allemagne, tous deux avec plus de 1 000 unités en utilisation.

Au Royaume-Uni, les écoles peuvent louer l'AV1 pour environ 150 £ (200 $) par mois ou choisir un achat unique de 3 700 £ (environ 4 960 $), avec un包agedeservice annuel de 780 £ (environ 1 045 $).

Selon les statistiques gouvernementales britanniques récemment publiées, plus de 19 % des étudiants étaientabsents de manière persistante de l'école à l'automne 2023/24, avec 7,8 % absents en raison de la maladie seule, un taux plus élevé que les niveaux d'avant la pandémie.

Durante la pandemia, l'apprentissage à distance est devenu la norme, mais au retour à l'école, de nombreux élèves ont découvert qu'il n'était plus une option. L'AV1 a été introduit avant la pandémie, mais certaines écoles ont signalé l'utilisation des robots pour aider les étudiants ayant du mal à se réadapter à l'environnement de la classe.

Salisbury commente : "Ils font sentir à l'enfant qu'il est important." La Chartwell Cancer Trust du Royaume-Uni fournit 25 robots AV1 à des enfants atteints de graves maladies. Michael Douglas, administrateur, a déclaré que les robots permettent aux enfants de s'engager dans leur éducation même s'ils sont en soins intensifs et sont très appréciés des parents.

Cependant, il a souligné que plusieurs difficultés administratives peuvent survenir dans l'utilisation des robots et que la paperasserie peut être un obstacle à l'introduction du système AV1 dans les écoles ou les hôpitaux. Il a également mentionné que certaines écoles peuvent rencontrer des problèmes d'infrastructure technique, tels qu'un Wi-Fi faible ou des zones mortes de signal mobile.

Un article de recherche publié dans Frontiers in Digital Health en juin a examiné l'utilisation de l'AV1 en Allemagne et du robot avatar OriHime au Japon, concluant que les technologies "ont un potentiel élevé pour que les enfants restent connectés socialement et éducativement". Cependant, il a également souligné la nécessité d'établir des structures pour garantir un accès équitable à la technologie des avatars et a estimé que la formation des enseignants sur les aspects techniques et sociaux des robots serait essentielle pour une mise en œuvre réussie.

Le mois dernier, No Isolation a lancé l'AV1 Academy, une collection de matériaux de formation et de ressources visant à améliorer l'utilisation du robot. Salisbury met en avant que l'AV1 est conçu avec des fonctionnalités de confidentialité solides. Aucune donnée personnelle n'est collectée et l'application interdit les captures d'écran ou les enregistrements. Le flux en direct est sécurisé par cryptage et seul un appareil peut se connecter à la fois, le robot signalant l'utilisation active par l'éclairage de sa tête et de ses yeux.

Salisbury souligne également qu'il existe d'autres robots avatars sur le marché, comme VGo et Buddy, qui ont des roues et peuvent se déplacer dans les écoles ou les lieux de travail, et certains ont un écran qui affiche le visage de l'utilisateur. Elle note que l'absence de roues de l'AV1 est plus pratique pour son utilisation, et avec environ 1 kilogramme, le robot est léger et facile à transporter dans un sac à dos conçu sur mesure.

Elle a ajouté que l'absence d'un écran affichant le visage de l'enfant peut également être bénéfique. "Eliminer la pression d'être toujours devant la caméra a montré qu'elle augmentait la probabilité d'utilisation du robot pour les étudiants souffrant d'absentéisme scolaire basé sur les émotions", a déclaré Salisbury.

Le dispositif AV1, populaire dans l'industrie technologique, est également équipé de fonctionnalités qui le rendent adapté aux environnements éducatifs. Des entreprises comme VGo et Buddy, avec des robots avatars à roues, offrent des solutions alternatives, mais l'AV1 de No Isolation se distingue par sa conception minimaliste et ses fonctionnalités de confidentialité solides.

Pour étendre l'utilisation de l'AV1 dans les écoles et les établissements de soins de santé, il est important de résoudre et de surmonter les défis administratifs et les problèmes d'infrastructure technique que certaines institutions peuvent rencontrer.

