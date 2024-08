- Ce ne sera pas une simple série de négociations.

À l'approche des négociations salariales de septembre dans l'industrie métallurgique et électrique, le syndicat IG Metall en Bade-Wurtemberg s'attend à des discussions difficiles. "Le sujet principal est clair : ce ne sera pas une ronde de négociations salariales facile", a déclaré la responsable de district Barbara Resch à l'agence de presse allemande. Le syndicat réclame notamment une augmentation de sept pour cent pour les quelque un million d'employés du secteur dans le sud-ouest.

L'une des raisons de ces discussions difficiles attendues est le ralentissement économique. "Les problèmes sont clairs. Nous les voyons et nous voulons les aborder", a déclaré Resch. Cependant, le syndicat et les employeurs sont loin de s'entendre sur les solutions. "Même si nous annulions cette ronde de négociations salariales - ce que nous ne ferons pas - les problèmes ne disparaîtraient pas."

Resch a déclaré que la part des salaires n'était pas aussi élevée qu'on le pense souvent en raison des processus très automatisés dans l'industrie. Au lieu de cela, il faut travailler sur les conditions-cadres. Elle a mentionné des sujets tels que la réduction de la bureaucratie, le manque de main-d'œuvre qualifiée et les coûts de l'énergie. "Si l'industrie métallurgique et électrique pense qu'elle peut améliorer sa compétitivité en réduisant les salaires, nous avons perdu. Il y aura toujours une usine quelque part dans le monde qui produit à des salaires plus bas", a déclaré Resch.

En plus de l'augmentation des salaires, l'IG Metall souhaite que la rémunération de la formation augmente de 170 euros par an de formation. Cela profiterait considérablement aux apprentis. Le syndicat souhaite également des améliorations dans le choix entre le temps et l'argent, entre autres. L'accord collectif devrait avoir une durée de 12 mois.

"Nos employés ont raison de dire que même si l'inflation a diminué, elle n'a pas encore atteint leur portefeuille", a déclaré Resch. De plus, des salaires plus élevés peuvent générer du pouvoir d'achat et de la demande, ce qui stimule l'économie.

Les employeurs critiquent les demandes. Südwestmetall estime que la situation économique actuelle ne permet pas de grandes augmentations de salaires et de traitement. Selon le syndicat, de nombreuses entreprises ne luttent pas seulement contre le ralentissement économique. Elles font également face à des conditions de localisation dégradées. Il n'y a pas de base pour une discussion de rattrapage liée à l'inflation, selon le syndicat. Un résultat de la tarification qui rencontrerait même approximativement les demandes de l'IG Metall surchargerait de nombreuses entreprises, selon le négociateur en chef du syndicat, Harald Marquardt, qui avait précédemment critiqué une "demande supérieure à zéro" comme inappropriée.

Les premières négociations en Bade-Wurtemberg sont prévues avant le 16 septembre. Les accords régionaux sur les salaires expirent dans tout le pays le 30 septembre. Après l'expiration de l'obligation de paix, des grèves d'avertissement pourraient être possibles dans le conflit à partir de fin octobre. Comme cela se fait habituellement, une région pilote sera convenue pendant les négociations, dont le résultat sera adopté par les autres régions. Dans tout le pays, environ 3,9 millions de personnes sont employées dans le secteur.

