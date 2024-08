Ce match pour les médailles est pour les perdants.

Les médailles ont été remises - ou pas ? Pas tout à fait, car deux nations se battent encore pour une seule médaille de bronze. Dans l'exercice du sol féminin, un véritable drame se joue. Entre l'Américaine Jordan Chiles, qui a eu droit à son moment sur le podium, et la Roumaine Ana Barbosu, c'est serré.

Les Jeux Olympiques sont peut-être terminés, mais pour certains, ils ne sont pas encore tout à fait finis. Deux nations se battent toujours pour la médaille de bronze en gymnastique, plus précisément à l'exercice du sol féminin. Une vive polémique a éclaté entre les États-Unis et la Roumanie au sujet des scores.

Le 5 août, Jordan Chiles est montée sur le podium, décrochant la troisième place derrière la Brésilienne Rebeca Andrade et sa compatriote Simone Biles. Ensemble, elles se sont agenouillées et ont salué la championne olympique - des images qui ont fait le tour du globe. Mais dans l'ombre, une polémique grondait, et l'attribution de la médaille de bronze à Chiles était déjà contestée à ce moment-là.

Initialement, Ana Barbosu de Roumanie avait décroché la troisième place avec un score de 13.700. La jeune fille de 17 ans avait déjà célébré sa médaille de bronze avec le drapeau sur les épaules. Elle avait décroché sa place grâce à un "coup du sort" face à sa compatriote Sabrina Maneca-Voinea, qui avait le même score mais des routines plus légères. En gymnastique, cela permet d'éviter que deux athlètes ne partagent la même place.

Toutefois, l'équipe américaine a déposé une protestation contre le score de Chiles, qui était de 13.666 et la plaçait cinquième. Après avoir revu les images vidéo, le jury a décidé de reconnaître un élément et de corriger le score de difficulté à la hausse. Le score de Chiles est ainsi passé à 13.766, la plaçant clairement troisième. Chiles a célébré et était censée assister à la cérémonie de remise des médailles - mais la Roumanie et Barbosu étaient mécontents. La gymnaste était en larmes, et le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu a menacé de boycotter la cérémonie de clôture, qualifiant la situation de "scandaleuse" et de "honteuse".

Une polémique de quatre secondes

La fédération roumaine a déposé un appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). Pas contre la reconnaissance de l'élément réalisé, mais parce que l'équipe américaine avait demandé la correction de l'évaluation une minute et quatre secondes après l'annonce des notes du jury. Un appel est possible dans la minute qui suit. Ainsi, la Roumanie a fondé son appel sur ces quatre secondes.

Et, étonnamment, la chambre d'arbitrage ad hoc du TAS a donné raison à la Roumanie. La correction était invalide, et le score initial de Chiles de 13.666 devait être maintenu. Cela replaçait Barbosu à la troisième place avec son score de 13.700. La Fédération internationale de gymnastique (FIG) a confirmé la mise en œuvre de cette décision et a également contacté le comité américain pour le retour de la médaille et le Comité national olympique roumain pour la remise à Barbosu.

Toutefois, l'équipe américaine n'est pas prête à accepter cela. Le Comité olympique et paralympique des États-Unis a annoncé un appel contre la décision du tribunal sportif. "Nous sommes convaincus que Jordan a remporté la médaille de bronze de manière justifiée, et il y a eu des erreurs critiques à la fois dans le processus de notation initial de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) et dans la procédure d'appel ultérieure du TAS qui doivent être corrigées", a déclaré le comité américain, selon l'agence de presse Associated Press.

La Fédération américaine de gymnastique a annoncé avoir soumis des preuves supplémentaires au Tribunal arbitral du sport (TAS). Selon la fédération, il existe des images vidéo qui prouvent que la demande de modification du score de Chiles a été déposée dans les temps. La fédération a déclaré que la première protestation avait été déposée après 47 secondes, et une deuxième après 55 secondes.

Ainsi, les Jeux Olympiques de gymnastique ne sont pas encore terminés. Ce qui reste, ce sont des gymnastes dévastées au sol. Chiles a publié trois émoticônes de cœur brisé sur une histoire Instagram et a annoncé une pause sur les réseaux sociaux, invoquant le besoin de protéger sa santé mentale. Biles, de son côté, a été privée du moment de recevoir sa médaille, de l'applaudissement des fans. Quoi qu'il en soit, les deux sont des perdantes dans cette situation.

