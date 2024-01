Ce lieu a été habité pendant des siècles, mais n'a accueilli des touristes que récemment.

Voici Hegra.

Également connue sous le nom d'al-Hijr ou de Mada'in Saleh, Hegra est le joyau de la couronne des attractions archéologiques d'Arabie saoudite et a été le premier site du pays à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Construite entre le premier siècle avant notre ère et le premier siècle de notre ère, cette cité antique comprend une impressionnante nécropole, avec des tombes taillées dans le grès et situées dans le vaste paysage désertique du nord-ouest de l'Arabie saoudite.

Petra, le célèbre site de Jordanie, était la capitale du peuple nabatéen, tandis qu'Hegra était l'avant-poste méridional du royaume jusqu'à ce qu'il soit abandonné au 12e siècle.

Mais alors que Pétra est l'une des sept merveilles du monde moderne et accueillait plus d'un million de visiteurs par an avant la pandémie, Hégra n'est accessible à la plupart des visiteurs internationaux que depuis 2019, date à laquelle l'Arabie saoudite a commencé à délivrer des visas touristiques.

Bien qu'Hegra n'ait pas encore la même notoriété, la situation est en train de changer grâce à AlUla, la ville oasis voisine qui s'est transformée en centre artistique, culturel et touristique et qui possède désormais un petit aéroport bien desservi, avec des vols réguliers en provenance de Djedda, Riyad et Dubaï.

Sortir de l'ombre de l'histoire

On pense que les Nabatéens faisaient le commerce d'aromates, comme l'encens et les épices, dont beaucoup sont utilisés dans les rituels religieux.

Deux d'entre eux étaient l'encens et la myrrhe, que de nombreux Occidentaux reconnaîtront comme des cadeaux apportés à l'enfant Jésus dans la Bible chrétienne.

Mais la majeure partie de leur culture a été perdue dans l'histoire. Aujourd'hui, grâce aux investissements accrus du gouvernement saoudien dans l'archéologie, de plus en plus d'informations nous parviennent d'Hegra et d'autres sites nabatéens.

"Nous avons tous entendu parler des Assyriens et des Mésopotamiens", déclare Wayne Bowen, professeur d'histoire à l'université de Floride centrale. "Mais (les Nabatéens) ont tenu tête aux Romains, ils ont tenu tête aux Grecs hellénistiques, ils avaient cet incroyable système de citernes dans le désert, ils contrôlaient les routes commerciales. Je pense qu'ils sont tout simplement absorbés par l'histoire de la croissance de l'Empire romain".

Bien que les Nabatéens n'aient pas laissé beaucoup de documents historiques, l'une des réalisations de leur culture continue de jouer un rôle important dans la région : l'alphabet nabatéen a jeté les bases de l'arabe moderne.

Récemment, des historiens ont littéralement mis un visage sur les Nabatéens.

Au début de l'année 2023, ils ont révélé "Hinat", le visage reconstitué d'une femme nabatéenne dont les restes ont été retrouvés dans le désert. Les voyageurs peuvent désormais la voir au centre d'accueil de Hegra.

Sur le sol sablonneux

À leur arrivée au centre d'accueil, les visiteurs sont reçus avec des dattes et des tasses de café saoudien, très légèrement infusé et souvent mélangé à de la cardamome. Il est versé dans une urne traditionnelle en argent au bec courbé.

Ensuite, ils peuvent sauter dans une Land Rover vintage du milieu du siècle dernier (avec ou sans toit, selon le temps) avec un guide et partir à la découverte.

Comme beaucoup d'endroits dans cette partie du monde baignée de soleil, il est préférable de visiter AlUla et sa région tôt le matin ou le soir. C'est encore plus vrai à Hegra, où il n'y a pas d'arbres ou de structures pour bloquer le soleil brûlant de la mi-journée.

Les Nabatéens étaient un peuple nomade, il ne reste donc pas grand-chose de leur vie quotidienne. Ce qui reste, en revanche, ce sont leurs incroyables dernières demeures.

Au total, on dénombre environ 115 tombes connues et numérotées.

La plus célèbre d'entre elles est Qasr al-Farid ("le château solitaire" en arabe), qui se dresse fièrement, sa structure de 72 pieds de haut se détachant de façon spectaculaire sur une étendue de sable. Le contraste constitue une excellente toile de fond pour les photos, en particulier juste avant le coucher du soleil, lorsque la lumière rose-orangée fait ressortir les tons du désert.

Une tombe à la fois est ouverte aux visiteurs qui souhaitent jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ces tombes ouvertes font l'objet d'une rotation afin qu'aucune d'entre elles ne soit trop fréquentée.

Cependant, elles sont beaucoup plus complexes et intéressantes à l'extérieur.

La zone autour des cadres de porte peut indiquer les noms des personnes qui y sont enterrées. Les détails de la décoration donnent des indices sur l'endroit d'où venaient les habitants. Les images de phénix, d'aigles et de serpents suggèrent une familiarité avec des cultures aussi éloignées que la Grèce et l'Égypte.

Élargissez votre recherche

De nombreux visiteurs combinent leur séjour à Hégra avec la visite des sites historiques voisins de Dadan et de Jabal Ikmah.

Dans la vallée de Jabal Ikmah, que les Saoudiens qualifient de "bibliothèque à ciel ouvert", on peut voir une série d'inscriptions gravées en araméen, dadanitique, thamudique, minaïque et nabatéen, qui donnent toutes un aperçu de la riche histoire de cette région. Les traductions sont présentées en arabe, en anglais et parfois en français, les moines français ayant été les premiers visiteurs de la région.

Dadan, quant à elle, abritait autrefois une importante cité commerciale préislamique, où les vendeurs d'épices se mêlaient aux pèlerins religieux.

Le site le plus remarquable est celui des "Tombes du Lion", un groupe de mausolées décorés - comme leur nom l'indique - de sculptures de lions.

Il est facile de visiter ces trois sites en une seule journée. Le moyen le plus simple de réserver est de consulter le site web de l'organisme touristique officiel de la région, Experience AlUla. Les voyageurs pressés peuvent réserver une visite de deux heures, mais il existe également des options pour l'après-midi et la journée.

Ne manquez pas la station extérieure couverte située près du centre d'accueil des visiteurs de Hegra, où vous pourrez vous exercer à graver votre nom ou vos initiales sur des morceaux de pierre à l'aide d'un petit ciseau.

L'effort fourni vous permettra de vous rendre compte de la quantité de travail que les Nabatéens ont fourni pour créer ces chefs-d'œuvre. Des versions miniatures des structures les plus magnifiques d'Hegra, réalisées par les femmes qui animent cet atelier, sont également disponibles à la vente.

L'avenir

Aujourd'hui, Petra se concentre sur la préservation et la lutte contre le sur-tourisme, ce qui donne à Hegra la possibilité de se développer et d'attirer davantage de visiteurs.

Selon David Graf, professeur émérite d'histoire du Moyen-Orient à l'université de Miami, de nombreux archéologues qui dirigeaient auparavant les fouilles à Pétra sont en train de s'installer en Arabie saoudite, ce qui signifie probablement que de nouvelles découvertes seront faites dans les années à venir.

Cela signifie également que davantage de personnes à travers le monde apprendront à connaître les Nabatéens et leur contribution à l'histoire.

"Les Nabatéens étaient une culture très cosmopolite et sophistiquée, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence", explique M. Graf, qui continue de publier des articles et de donner des conférences pendant sa retraite.

"Nous ne savions pas grand-chose sur les Nabatéens. Je me suis donné pour mission de faire en sorte que nous en sachions plus sur eux. Je me suis donné pour mission de faire en sorte que nous en sachions plus sur eux, que nous les considérions non pas comme des êtres arriérés et primitifs, mais comme des personnes réellement engagées et dynamiques qui interagissaient avec Rome, le monde grec et d'autres cultures".

Source: edition.cnn.com