Ce footballeur ukrainien a supplié ses parents de fuir. Ils lui ont dit qu'ils seraient en sécurité dans la banlieue de Bucarest.

Mais ils étaient convaincus qu'ils pourraient se cacher dans leur ancien appartement de la banlieue verdoyante de Bucha.

C'était en février. Quatre mois plus tard, une grande partie de leur quartier est en ruines, rasé par une avancée russe si brutale que la banlieue est devenue synonyme de crimes de guerre présumés de la part des forces de Moscou.

Heureusement, si les parents de M. Shliakotin ont dû être convaincus, ils ont fini par changer d'avis et se sont enfuis juste avant l'arrivée des premiers chars russes. Aujourd'hui, ils attendent le statut de réfugié en Allemagne et remercient leur fils et leur fille en pleurant à chaque appel téléphonique.

"Quelques jours après les avoir convaincus, j'ai vu des vidéos de rues écrasées - tout avait l'air horrible, comme après la Seconde Guerre mondiale. J'ai alors réalisé que tout cela m'était très familier", raconte Shliakotin, gardien de but au sein du club Hong Kong Premier League des Hong Kong Rangers.

"Ensuite, le gars dans la vidéo dit que c'est la rue Vokzal'na, à Bucha. C'est littéralement ma rue, celle où j'ai passé mon enfance, où je suis allé à l'école, où j'ai marché des milliers de fois. Si mes parents avaient été là, ils ne seraient probablement plus en vie. Notre maison a été détruite.

"Quelques semaines plus tard, on a vu des gens allongés sur la route, les mains attachées, avec des balles dans la tête. C'est tout simplement... impossible à digérer. Dieu merci, ils sont partis.

Un voyage semé d'embûches

Shliakotin ne sait pas ce qu'il est advenu de l'appartement de ses parents, car tous les voisins ont également fui.

Le couple, âgé d'une soixantaine d'années, a dû s'enfuir en voiture, car l'aéroport était soumis à des tirs d'artillerie nourris. Les températures étaient inférieures à zéro et ils n'avaient pas de vêtements de rechange.

Les routes étaient tellement encombrées d'Ukrainiens en fuite - certains menant enfants et animaux à pied - qu'il leur a fallu quatre jours pour atteindre la frontière polonaise, un trajet qui aurait normalement duré huit heures.

"On se croirait dans un film. Le dernier jour, ils ont aidé à faire passer la frontière à trois enfants d'une autre famille, parce que le père qui se trouvait dans le couloir derrière eux ne pouvait pas quitter le pays", a déclaré M. Shliakotin.

Le footballeur ne cherche pas à attirer la sympathie.

"Vous devez comprendre que, même si ces histoires semblent extravagantes, nous avons de la chance. Nous n'avons pas à nous plaindre. Actuellement, en Ukraine, si vous avez perdu votre appartement mais que tout le monde est en vie, vous n'ouvrez même pas la bouche pour dire qu'il vous est arrivé quelque chose de grave", a-t-il déclaré.

"Les gens écrivent les numéros de téléphone, les noms de famille et les dates de naissance sur le dos de leurs enfants, juste au cas où ils mourraient le lendemain.

Un objectif plus élevé

Shliakotin, ancien gardien de but de l'équipe nationale ukrainienne de jeunes, cherche à obtenir des fonds pour aider les personnes bloquées dans leur pays.

Et il a trouvé un soutien surprenant dans sa ville d'adoption, Hong Kong.

Ayant débuté sa carrière de footballeur dans le prestigieux centre de formation du Dynamo Kyiv, Shliakotin, aujourd'hui âgé de 32 ans, est devenu l'un des favoris des Hongkongais depuis qu'il a rejoint la première ligue du pays en 2016.

Et il a découvert qu'il pouvait tirer parti de cette popularité pour une bonne cause, recevant une réponse massive à ses posts vidéo Instagram dans lesquels il demande de l'aide aux Hongkongais.

"J'ai reçu des milliers de messages de soutien dès le premier jour", a-t-il déclaré. "J'ai été choqué par le nombre de personnes qui voulaient m'aider", a déclaré M. Shliakotin.

Depuis, ses appels ont permis de financer l'envoi de neuf ambulances en Ukraine, dont trois ont été financées spécifiquement par des dons de Hong Kong, ainsi que d'innombrables autres dons plus modestes.

Un homme m'a contacté sur Facebook, un certain M. Lam, qui m'a écrit : "Hé Aleks, j'ai vu les nouvelles sur l'Ukraine et je veux faire un don de 10 000 dollars de Hong Kong (environ 1 300 dollars), mais je veux aider une personne ou une famille en particulier qui en a vraiment besoin. Si vous connaissez quelqu'un, faites-le moi savoir".

"Je venais d'apprendre qu'une mère et ses deux filles de Chernihiv, dont la maison avait été détruite, étaient paniquées et n'avaient nulle part où aller. Nous leur avons donc envoyé l'argent.

"La famille était choquée, elle n'arrivait pas à croire qu'une telle chose était possible. Ils n'arrivaient pas à croire qu'un homme de Hong Kong, un endroit dont ils n'avaient même pas entendu parler, les aiderait tout d'un coup.

"C'est dans ces moments-là que je sais que l'humanité est encore vivante, qu'il y a encore du bon dans le monde.

Un travail d'équipe

Deux amis proches aident Shliakotin dans ses efforts.

Oresta Brit est un bénévole qui nourrit et transporte des enfants et des personnes âgées depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, tandis que Roman Zozulya est un ancien coéquipier du Dynamo Kyiv jouant en Espagne, qui aide à acheter, entretenir et réparer les ambulances dans ce pays avant qu'elles ne soient envoyées en Ukraine.

Chaque ambulance a besoin d'une documentation de l'ambassade d'Ukraine, puis doit être enregistrée auprès d'une unité militaire spécifique.

Une fois ces conditions remplies, "nous remplissons nos ambulances d'aide humanitaire et nos volontaires les conduisent jusqu'à la frontière, avant que mon équipe ne prenne le relais jusqu'à la destination finale", explique M. Shliakotin.

Zozulya a déclaré que lui et Shliakotin n'étaient qu'une partie d'un réseau de footballeurs ukrainiens à l'étranger "s'unissant pour aider".

"Alors que certains se battent en première ligne, nous avons notre propre rôle à jouer en tant que personnalités publiques", a déclaré M. Zozulya.

"Nous avons cette opportunité que d'autres n'ont pas - nous pouvons parler au monde entier et être entendus par un grand nombre de personnes.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com