Ce couple américain a obtenu des visas "poussière d'or" pour travailler en Italie.

Des gens du monde entier rêvent de déménager en Italie pour vivre le rêve de la "Dolce Vita". Mais pour beaucoup, ce rêve reste un rêve à cause d'un obstacle majeur : l'immigration.

Comme tous les autres pays, l'Italie a des règles strictes concernant les personnes qui peuvent et qui ne peuvent pas y déménager. Certains étrangers peuvent obtenir des passeports grâce à leurs ancêtres italiens. D'autres profitent d'un visa de résidence élective, qui permet aux gens de immigrer à condition d'avoir un certain niveau de revenu passif (environ 40 000 dollars par an grâce à des investissements ou une propriété). Les détenteurs de ce visa sont interdits de travailler.

Pour ceux qui souhaitent déménager mais qui doivent travailler, les options sont extrêmement limitées - les visas de travail pour l'Italie sont rares.

Mais pour ceux qui parviennent à les obtenir, une expérience transformatrice les attend.

En novembre 2019, les musiciens Zeneba Bowers et Matt Walker ont quitté leurs emplois à la symphonie de Nashville, vendu leur maison du Tennessee, abandonné leurs possessions et déménagé dans le village de Soriano nel Cimino, à 50 miles au nord de Rome - tout cela en l'espace de quelques semaines seulement.

Ils n'ont apporté avec eux que leurs quatre chats et leurs instruments : un violon pour Bowers, et le violoncelle de Walker.

"Nous voulions un nouveau départ, un endroit où nous pourrions profiter de la vie et passer du temps de qualité", dit Walker. "À la maison, nous avions un emploi du temps chargé et nous voulions quitter notre travail à la symphonie tant que nous l'appréciions encore."

Les États-Unis - et le mode de vie américain - ne leur convenaient plus.

"Aux États-Unis, le coût de la vie est élevé par rapport à la qualité de vie. Il y a la culture des armes à feu et la mentalité qui se cache derrière elle, la prépondérance de la violence. Nous ne voulions plus vivre dans un tel pays", dit Walker, 55 ans.

Abandonner le rêve américain

Aux États-Unis, être toujours occupé est considéré comme une vertu, ajoute Bowers, 51 ans - mais en réalité, avoir un emploi du temps chargé est stressant. "Même si aux États-Unis les gens disent que la famille est importante, personne ne peut se permettre de prendre du temps pour être ensemble", dit-elle.

En plus de cela, ils voulaient un nouveau défi - et ils voulaient le vivre immédiatement.

"Quand nous avons regardé vers l'avenir, il semblait possible que nous puissions continuer à répéter la même chose année après année. Nous aimions jouer de la musique orchestrale, mais nous voulions partir au sommet de notre jeu, pas après être entrés en retraite", dit-elle.

Ils avaient déjà créé une deuxième carrière en auto-éditant des guides de voyage sur l'Italie et l'Irlande. Il était maintenant temps de faire le saut.

Alors ils ont dit au revoir au rêve américain.

Le couple n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir et planifier leur déménagement de l'autre côté de l'Atlantique. Ils ont dû saisir l'opportunité de demander et d'obtenir en temps record un visa de travail italien pour les artistes indépendants, ce qui est considéré comme quasi impossible à obtenir. Cette année-là, l'Italie a accordé environ 3 000 de ces visas dans le monde entier. Aujourd'hui, ce nombre est plus proche de 500.

"Nous pensons que la raison pour laquelle nous avons réussi est que nous avions tous les deux de solides références en plus de nos positions dans l'orchestre, notamment en dirigeant notre propre ensemble de chambre et en étant des interprètes et des producteurs nominés aux Grammy", dit Walker.

"Nous avions une longue liste de grands noms de la musique avec lesquels nous avions joué et enregistré au fil des ans, une expérience étendue de concerts et de production, et une reconnaissance publique et médiatique importante de la même chose. Nous nous sentons très chanceux."

Avoir un avocat spécialisé pour faire la demande a également aidé, pensent-ils.

Celles et ceux qui ont la chance d'obtenir un visa d'artistes indépendants doivent déménager dans les trois mois suivants, sinon ils le perdent. "Nous avons dû quitter notre travail, vendre tout ce que nous possédions, vendre notre maison et préparer nos quatre chats pour le transfert international, pour partir le 19 novembre", dit Bowers.

Retour au pays

Le couple a choisi Soriano nel Cimino, entouré de forêts de châtaigniers et de champignons de porcini, après avoir visité la région en février 2019, lors de l'un de leurs nombreux voyages en Italie, sur les conseils d'un ami.

Situé dans la région de Tuscia, autrefois parcourue par les anciens Étrusques et parsemée de catacombes, le village est situé à mi-chemin entre Rome et Viterbo. Les week-ends, il attire les day-trippers romains, les randonneurs, les chasseurs de sangliers et de champignons. Le couple est immédiatement tombé amoureux de la paix et de la vie simple.

En avril 2019, ils avaient déjà acheté un petit appartement de 500 pieds carrés pour 26 000 euros (28 000 dollars). À quelques minutes de la place du village, il dispose d'une terrasse - où le couple jouerait de la musique pour les résidents pendant les confinement dû au Covid. C'est cette terrasse, avec sa vue sur le château médiéval Orsini, qui les a tout d'abord attirés.

Le rafraîchir a été simple. Ils ont dépensé 17 000 euros de plus (18 000 dollars) pour faire des améliorations mineures, notamment abattre un mur pour en faire un espace ouvert, installer une conduite de gaz et ajouter un poêle à pellets - leur seule source de chauffage en hiver. Ils ont également dû meubler l'appartement.

Les seuls Américains en ville

Même si Bowers et Walker étaient complètement hors de leur zone de confort lorsqu'ils sont arrivés à Soriano nel Cimino, ils disent maintenant se sentir plus à l'aise qu'ils ne l'ont jamais été.

" Ici, en Italie, nous menons un mode de vie meilleur avec une qualité de vie plus élevée, nous avons une meilleure santé mentale et physique, un nouvel exutoire pour notre art et notre créativité. Nous sommes plus heureux et nous nous sentons mieux. Et c'est aussi beaucoup, beaucoup moins cher que les États-Unis", dit Walker.

En partant de Nashville (population 1,3 million) pour un village paisible de seulement 7 000 habitants, de nombreux défis se sont présentés.

S'installer et construire une nouvelle vie impliquait de gérer deux entreprises (musique et planification de voyages) pendant et après une pandémie, ainsi que de faire face à l'incertitude et au stress liés à la preuve de revenus régulière à fournir aux autorités italiennes pour conserver leurs permis de travail, à renouveler tous les deux ans.

Trois mois après leur arrivée, la pandémie a touché l'Italie et leur revenu s'est arrêté net. Pour passer le temps pendant le confinement, ils se sont assis sur leur balcon chaque soir pour jouer de leurs instruments pour les villageois.

Il est vrai qu'ils avaient beaucoup à faire.

"La plupart de notre temps a été consacrée à nettoyer et trier les affaires du précédent propriétaire. Il est assez courant ici en Italie que lorsque vous achetez une maison, vous obtenez tout ce qui est laissé dedans, ce qui peut inclure des meubles, des vêtements, des objets personnels, même de la nourriture du précédent propriétaire. Nous avons encore certaines de ses cartes de Noël", dit Walker.

Quatre ans plus tard, le couple a plongé dans sa nouvelle vie. Ils ont créé un quatuor musical avec une soprano locale, se produisant lors de festivals villageois, de foires à la châtaigne et de mariages en Italie.

Le couple a également commencé une nouvelle entreprise, en organisant des itinéraires pour les visiteurs qui souhaitent découvrir l'Italie bucolique. Ils ont également écrit un mémoire sur leur aventure italienne intitulé "Je n'arrive pas à croire que nous vivons ici".

"Il n'y a pas d'autres expatriés américains ici, c'est une autre raison pour laquelle nous aimons Soriano nel Cimino. Nous avons de bons voisins et les villageois sont vraiment sympathiques", dit Bowers. "Pendant le confinement, les aînés nous apportaient des légumes frais de leurs parcelles, des œufs et du vin maison."

Le couple prévoit finalement de demander la citoyenneté italienne à leur retraite - à ce moment-là, ils pensent qu'ils auront vécu suffisamment d'années en Italie pour être éligibles. Les citoyens non-EU doivent être résidents pendant une décennie avant de pouvoir postuler.

Mais pour l'instant, l'avenir semble prometteur.

"Tout ce que nous possédons est dans ce pays, nous dépensons notre argent et gagnons notre revenu ici. C'est chez nous maintenant", dit Bowers.

Pendant qu'ils cherchaient des destinations potentielles pour leur nouvelle vie, Zeneba Bowers et Matt Walker ont considéré divers pays, mais l'Italie s'est démarquée en raison de ses règles d'immigration strictes offrant un visa de résidence élective pour ceux ayant un revenu passif suffisant. Compte tenu des options limitées pour les visas de travail en Italie, de nombreux immigrants potentiels doivent trouver des solutions créatives pour réaliser leur rêve de "Dolce Vita", comme Bowers et Walker l'ont fait en obtenant des visas d'artistes indépendants.

