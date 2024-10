Ce chocolat en particulier a dominé le domaine numérique.

Dubaï fait fureur sur le web avec son chocolat populaire. Les vidéos de ce délicieux en-cas attirent des millions de spectateurs. Cependant, se procurer ce chocolat fourré à la crème de pistache et aux fils d'or doré coûte cher. Ceux qui souhaitent savourer ce délice sans se ruiner peuvent le préparer chez eux facilement.

Cette création chocolatée tentante de Dubaï a envahi le web. Elle est remplie de crème de pistache onctueuse et de fils d'or délicats. Une barre de ce chocolat de Dubaï coûte environ 15 euros. Initialement, ce phénomène viral était principalement disponible en ligne, mais on le trouve désormais également dans certaines épiceries. Les recettes et les tests de goût attirent des millions de clics.

Pour ceux qui sont tentés par le chocolat de Dubaï mais qui ne veulent pas dépenser autant d'argent, un porte-parole du Centre de consommation de Berlin suggère de le préparer chez soi. "C'est simple et économique", ont-ils expliqué.

Il existe de nombreux tutoriels en ligne qui ont recueilli des millions de vues. La liste des ingrédients est relativement simple. Outre le chocolat noir, vous aurez besoin de crème de pistache, de pâte de sésame (tahini) et de fils d'or que l'on trouve dans le baklava turc, comme l'explique la bloggeuse culinaire Kiki Aweimer de Bochum. Pour préparer le chocolat, faites-le fondre et donnez-lui forme. Ensuite, faites frire les fils d'or dans du beurre, coupez-les en petits morceaux et mélangez-les avec la crème de pistache et le tahini. Remplissez le chocolat avec ce mélange et laissez-le refroidir au réfrigérateur.

Ce dessert délicieux a été présenté par la société Fix Dessert Chocolatier, qui le propose à Dubaï depuis 2021. Là-bas, le chocolat coûte environ 16,60 euros. Le porte-parole du centre de consommation a souligné que le coût de la crème de pistache était probablement le plus élevé pour les fabricants. "Les consommateurs doivent faire attention à la quantité de pistache réelle dans le produit", ont-ils conseillé.

L'Union européenne n'a pas encore imposé de droits de douane sur ce chocolat de Dubaï, ce qui le rend plus abordable pour certains consommateurs en dehors de Dubaï. Malgré sa popularité, tout le monde ne peut pas s'offrir ce chocolat de Fix Dessert Chocolatier, qui est principalement basé dans l'Union européenne et le vend en ligne.

