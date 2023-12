Ce chef-d'œuvre de Raphaël n'est pas tout à fait ce qu'il semble être

Une équipe dirigée par des scientifiques de l'université anglaise de Bradford a utilisé l'intelligence artificielle pour déterminer que le visage de Joseph dans la "Madonna della Rosa" ("Madone de la Rose") a été peint par quelqu'un d'autre que le maître de la Renaissance.

Raphaël, qui a vécu de 1483 à 1520, est l'un des maîtres les plus connus de la Renaissance. L'Italien est surtout connu pour des œuvres telles que "L'école d'Athènes" et "Les trois grâces".

Hassan Ugail, directeur du Centre for Visual Computing and Intelligent Systems de l'université de Bradford, a déclaré jeudi à CNN qu'il avait mis au point un algorithme permettant de reconnaître les peintures authentiques de Raphaël, avec une précision de 98 %.

Cet algorithme analyse 4 000 paramètres tels que les coups de pinceau, la palette de couleurs et la teinte pour déterminer si un tableau est un véritable Raphaël, a expliqué M. Ugail.

La "Madonna della Rosa", qui se trouve au musée du Prado à Madrid, fait depuis longtemps l'objet d'un débat, a déclaré Howell Edwards, coauteur de l'étude et professeur émérite de spectroscopie moléculaire à l'université de Bradford, dans un communiqué de presse.

"Certains connaisseurs considèrent que la qualité de la composition et de la peinture de la Vierge, de l'Enfant et de saint Jean dépasse de loin celle de saint Joseph, qu'ils estiment avoir été ajouté à l'atelier après coup", a déclaré M. Edwards.

"L'analyse de notre travail par le programme d'intelligence artificielle a démontré de manière concluante que si les trois figures de la Vierge, de l'Enfant et de Saint Jean Baptiste sont sans équivoque peintes par Raphaël, celle de Saint Joseph ne l'est pas et a été peinte par quelqu'un d'autre", a ajouté M. Edwards.

Débat autour de l'IA dans l'art

L'algorithme s'appuie sur des recherches antérieures qui ont permis de déterminer qu'un tableau connu sous le nom de "Tondo de Brécy" était un véritable Raphaël, contredisant ainsi certains historiens de l'art qui affirmaient qu'il s'agissait d'une copie réalisée au XIXe siècle.

Ces résultats ont suscité des critiques de la part de certains historiens de l'art qui, selon M. Ugail, se sont montrés "un peu dédaigneux" à l'égard de cette recherche.

"J'ai été un peu déconcerté", a-t-il déclaré, expliquant que l'algorithme analysait des détails qui dépassent les capacités de l'œil humain.

"Il sera très, très difficile, quelle que soit la qualité de quelqu'un, d'aller jusqu'à ce niveau de détail et de créer quelque chose comme ça", a déclaré M. Ugail à CNN.

Le débat autour du "Tondo de Brécy" alimente des discussions plus larges sur le rôle de l'IA dans l'authentification de l'art, que M. Ugail considère comme complémentaire à d'autres formes d'analyse, telles que la recherche de la provenance d'une œuvre.

"Ce n'est qu'un outil supplémentaire", a déclaré M. Ugail, qui a souligné que l'algorithme peut être utilisé pour déterminer si une œuvre d'art mystérieuse mérite un examen plus approfondi.

"Il s'agit d'un moyen très rapide de déterminer s'il faut approfondir une peinture", a-t-il déclaré.

Ensuite, M. Ugail prévoit de développer un algorithme capable de reconnaître des œuvres d'autres artistes, ce qui, selon lui, apportera la science à l'authentification des œuvres d'art.

"Le potentiel de ce type d'outil est énorme", a-t-il déclaré.

Un article sur ces travaux a été publié jeudi dans la revue Heritage Science.

Source: edition.cnn.com