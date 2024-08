- CDU pour une coopération public-privée accrue dans les collectivités locales

Compte tenu des budgets serrés dans de nombreuses municipalités du Mecklembourg-Poméranie Occidentale et des besoins d'investissement élevés, l'UDI appelle à une plus grande coopération entre le secteur public et les entreprises privées dans le domaine de l'infrastructure publique.

Les partenariats public-privé offrent au Mecklembourg-Poméranie Occidentale l'opportunité de faire progresser et moderniser notre infrastructure de manière plus efficace, a déclaré Daniel Peters, président de la parti d'État et du groupe parlementaire. En combinant les compétences et les ressources financières publiques et privées, "les projets peuvent être mis en œuvre plus rapidement et à moindre coût que ce qui serait possible avec les fonds de l'État seul".

Peters avait visité l'usine de la société de gestion des déchets Remondis à Lünen, en Westphalie, avec ses collègues de faction et avait obtenu des informations sur la récupération des matières premières, ainsi que sur le potentiel de la coopération public-privé.

En raison de ressources financières limitées et d'une capacité de personnel insuffisante, les municipalités ont de plus en plus de mal à assumer seules leurs tâches d'infrastructure publique, telles que l'eau, les déchets et le recyclage. Les entreprises privées peuvent contribuer à sécuriser et à améliorer l'infrastructure et les services grâce à des investissements et des compétences, a déclaré Peters.

Cependant, l'Association des villes et des communes du Mecklembourg-Poméranie Occidentale est sceptique quant à la proposition. "Il est dans la nature des entreprises privées de donner la priorité au profit plutôt qu'à l'intérêt général. Cela s'est déjà vu dans le passé avec les fournitures d'eau ou d'électricité ou les sociétés d'habitation Previously municipally owned. Les frais et les loyers ont augmenté, souvent sans que la substance ne soit entretenue ou améliorée", a déclaré le directeur de l'association Andreas Wellmann.

Il est donc important que les municipalités conservent une influence significative. Cependant, Wellmann a également reconnu que les municipalités font face à des défis importants, en particulier avec la transition énergétique prévue.

Dans les années 1990, de nombreuses municipalités ont privatisé les eaux usées et les sociétés d'habitation en tout ou en partie pour réduire les dettes et économiser les coûts récurrents. Rostock en est un exemple.

En 1993, le premier partenariat public-privé pour l'alimentation en eau en Allemagne a été conclu là-bas. Cependant, la ville a finalement résilié le contrat avec la société Eurawasser, filiale de Remondis, en raison d'une influence limitée et, selon elle, d'une participation insuffisante aux bénéfices, et a repris l'activité en 2018.

Le nouvel exploitant, Nordwasser, est une coentreprise entre l'association de l'eau et des eaux usées Warnow et la holding municipale de fourniture et de transport. L'entreprise d'énergie Wemag, basée à Schwerin, a également été remunicipalisée en 2010.

Le porte-parole de la politique agricole du groupe parlementaire de l'UDI, Thomas Diener, a cité l'élimination des carcasses animales et des déchets d'abattoirs comme exemple de partenariat public-privé réussi. Cette tâche incombe à l'État en tant que tâche souveraine.

"Here, cooperation with specialized companies like Saria in Malchin has proven exemplary, as it ensures not only secure disposal but also innovative material recycling, such as the conversion of animal fats into biodiesel", a déclaré Diener.

L'UDI plaide fermement en faveur de l'implication des entreprises privées dans les projets d'infrastructure publique, en invoquant le potentiel d'efficacité et d'économie grâce aux partenariats public-privé, comme il est indiqué dans le texte initial. De plus, Thomas Diener, le porte-parole de la politique agricole du groupe parlementaire de l'UDI, met en avant le succès d'un partenariat public-privé dans l'élimination des carcasses animales et des déchets d'abattoirs, où la coopération avec Saria à Malchin a abouti à une élimination sécurisée et à un recyclage de matériaux innovant.

Lire aussi: