CDU et FDP s'opposent à Faeser après la décision Compact

L'interdiction du magazine "Compact" a été temporairement suspendue par une procédure accélérée. Il peut réapparaître. Un revers pour la ministre de l'Intérieur Faeser. Critiques et moqueries viennent de l'Union. Mais même un parti de la coalition ne se prive pas de mots durs.

Après l'échec temporaire de l'interdiction de "Compact", des critiques viennent du FDP et de l'Union envers la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser. "La décision provisoire contre l'interdiction de 'Compact' jette un jour désastreux sur la compétence de Mme Faeser", a déclaré Alexander Hoffmann, chef d'entreprise parlementaire de la CSU au Bundestag, à Berlin.

Faeser avait interdit "Compact" le 16 juillet. Elle avait justifié cette action en déclarant que le magazine était "une centrale mouthpiece de la scène d'extrême droite". Maintenant, le Tribunal administratif fédéral a provisoirement levé l'interdiction dans une procédure accélérée, en exprimant principalement des doutes sur la proportionnalité de l'interdiction. Comme l'interdiction de Faeser aurait entraîné une cessation immédiate de l'ensemble des offres imprimées et en ligne de "Compact", la liberté de la presse porte une importance particulière, ont expliqué les juges fédéraux. Jusqu'à ce qu'une décision finale sur le procès soit prise, l'entreprise des médias peut continuer ses activités. Cela signifie que le magazine peut réapparaître dans certaines conditions. Une décision finale sera prise dans les procédures principales.

Le politique de la CSU Hoffmann a déclaré: "Cette victoire provisoire pour un magazine d'extrême droite montre que Mme Faeser a fait un tort à la protection de la démocratie avec son action hâtive". Elle doit maintenant expliquer comment une telle méprise a pu se produire. Le chef d'entreprise parlementaire de la faction de l'Union au Bundestag, Thorsten Frei, a déclaré à "Spiegel": "La ministre aurait dû suivre l'ancien axiome que la minutie vient avant la vitesse".

Le FDP parle d'une "claque" pour Faeser

Le vice-président de la faction FDP Konstantin Kuhle a décrit la décision de la cour comme "embarrassante pour le ministère fédéral de l'Intérieur". Le magazine "Compact" peut maintenant se présenter comme une victime, a déclaré Kuhle à "Spiegel". "Même si la décision dans les procédures principales est encore en suspens, la justification de l'interdiction n'a manifestement pas suffi pour les juges", a déclaré l'homme politique de l'intérieur plus loin. "Cela n'aurait pas dû arriver au ministère fédéral de l'Intérieur".

Le vice-président du parti FDP Wolfgang Kubicki a parlé d'une "claque" pour Faeser. "Et le pire, c'est qu'elle s'est présentée comme la meilleure campagne contre l'AfD avant les trois élections d'État de l'Est", a déclaré Kubicki. Des élections aux parlements des États auront lieu en septembre en Saxe, en Thuringe et au Brandenburg.

