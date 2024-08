Cathy Hummels annule la collaboration avec son frère

Il y a eu un certain débat autour du projet de livre sur la dépression de Cathy Hummels et de son frère Sebastian Fischer. Un éditeur avait déjà révélé la couverture du livre, mais le projet a été arrêté en raison de problèmes liés aux qualifications académiques de Fischer. "Cathy Hummels, l'éditeur et Sebastian Fischer ont choisi de ne pas poursuivre le livre ensemble", a déclaré l'avocat de Hummels, Stefan Ventroni. Initialement, l'éditeur est resté silencieux sur la question, mais selon "Bild", ils ont également confirmé l'annulation du projet.

Hummels, une influenceuse qui a partagé publiquement son histoire de dépression, avait prévu un livre intitulé "Sortir de l'ombre - Votre chemin pour échapper à la dépression" avec son frère, un médecin. Cependant, son titre de docteur a été incorrectement mentionné sur la couverture, bien qu'il ne l'ait pas encore obtenu.

Après des rapports dans les médias, l'éditeur a retiré la couverture qui laissait entendre une sortie prochaine du livre. "Jusqu'à récemment, Südwest-Verlag n'avait aucune raison de douter que Fischer n'avait pas encore terminé sa thèse", a expliqué l'éditeur début juillet. "Grâce à des recherches récentes et à une enquête de l'éditeur auprès de Fischer, il a été confirmé qu'il ne possédait actuellement pas de titre de docteur. En conséquence, l'éditeur a retiré la couverture préliminaire du système".

Hummels avait également appelé son frère "Docteur" sur Instagram. Dans un communiqué de presse, son avocat a clarifié que ce n'était pas une intention de tromper le public. "J'ai appelé mon frère 'Docteur' sur Instagram en 2018, croyant que tous les médecins portaient ce titre", a-t-il déclaré. Elle a affirmé qu'elle n'essayait pas de tromper qui que ce soit, mais utilisait simplement son occupation comme titre. Elle a ajouté que "pour beaucoup de gens, y compris moi-même, 'Docteur' était simplement un titre professionnel".

L'avocat Ventroni a refusé de donner les raisons de l'annulation soudaine du livre, déclarant : "Veuillez comprendre que nous ne partagerons pas plus de détails".

Malgré

Lire aussi: