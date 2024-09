Affichage de gauche à droite - Cathy Hummels a cessé ses apparitions à la télévision.

"Un grand changement se produit pour la populaire émission de télé-réalité 'Battle of the Reality Stars' sur RTL Two, comme l'a confirmé la chaîne et l ancienne animatrice Cathy Hummels. L'émission continuera sans la figure influente à partir de la saison six upcoming, comme Hummels l'a annoncé sur Instagram, "Il est temps d'être honnête : je quitte 'Battle of the Reality Stars' !"

RTL Two a également évoqué ce changement. "Après cinq saisons réussies, nous prévoyons un rafraîchissement de notre format très réussi 'Battle of the Reality Stars'. Entre-temps, Cathy Hummels aspire à accorder plus d'importance à sa vie personnelle. De commun accord avec RTL Two, la célèbre animatrice, influenceuse et femme d'affaires quitte 'Battle of the Reality Stars'," a expliqué la chaîne de télévision dans un communiqué de presse.

La décision de Cathy Hummels de quitter "Battle of the Reality Stars"

Hummels a animé l'émission, qui a été enregistrée en Thaïlande, depuis ses débuts en été 2020. Sa raison de partir est son fils Ludwig, qu'elle a avec le footballeur et ex-époux Mats Hummels. Avec Ludwig qui commence maintenant l'école, Cathy trouve difficile de se déplacer pour l'émission aussi souvent qu'auparavant. "Pendant ses années d'école, je ne pouvais pas l'accompagner lors de mes voyages comme avant. Il était avec moi chaque année en Thaïlande sauf une pendant la pandémie - et cette séparation m'a presque brisé le cœur. Commencer sa première année d'école réelle, je veux être là pour lui, l'aider avec ses devoirs, le préparer pour les examens," a partagé Hummels sur Instagram. Le temps passé avec son fils est précieux, et elle ne veut pas en manquer.

Elle a exprimé sa gratitude envers l'émission pour cinq années inoubliables. En 2022, Hummels et son équipe ont remporté le German Television Award dans la catégorie "Meilleure émission de divertissement en réalité". RTL Two n'a pas encore révélé qui remplacerait Cathy Hummels en tant qu'animatrice de l'émission.

