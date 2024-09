- Cathy Hummels a cessé de superviser "Le Choc des célébrités authentiques".

RTLzwei donne un coup de jeune à sa série de téléréalité "La Bataille des visages célèbres". Cette transformation signifie que Cathy Hummels n'est plus aux commandes de l'émission. Le réseau a annoncé qu'après cinq saisons, ils cherchent à "transformer le contenu". De son côté, Hummels a exprimé le besoin de prendre plus de temps pour sa vie personnelle. Elle a annoncé ses intentions sur Instagram, mentionnant son fils et son emploi du temps scolaire.

Le réseau télévisé n'a pas encore révélé quels changements seront apportés à la série, où des personnalités et des célébrités résident sur une plage thaïlandaise, s'affrontant dans des jeux pour un gros gain. Le directeur de la divertissement, Malte Kruber, a simplement commenté : "La Bataille des stars de la réalité" continuera d'évoluer, de surprendre ses nombreux followers avec des modifications palpitantes et de totally rénover le concept entier."

Les changements apportés à "La Bataille des visages célèbres" ont suscité l'intérêt des médias, avec de nombreux médias spéculant sur la direction future de l'émission. Malgré la réorganisation, la série continue de maintenir une présence significative dans le domaine de la téléréalité.

