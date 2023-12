Points forts de l'histoire

Catherine Opie : La provocatrice qui a photographié la maison d'Elizabeth Taylor

Catherine Opie est une photographe américaine vivant à Los Angeles.

Opie a eu accès à la maison d'Elizabeth Taylor, située au 700 Nimes Road, pour réaliser un portrait indirect.

Taylor est décédée au cours du projet, mais Opie a poursuivi son travail, créant un portfolio d'images intimes et poignantes.

Elle a pris cette photo en 1994, alors qu'elle était "très, très préoccupée" par la première marche des gays et lesbiennes sur Washington. Selon Opie, il y avait une division entre la communauté du cuir et la communauté gay et lesbienne qui se disait "plus normale". Et en disant qu'ils étaient normaux, "ils avaient créé ce binaire de l'anormal", dit-elle.

"C'est ce qui m'a poussée à faire cette pièce", a déclaré Opie. "Je me suis dit : 'OK, je porte sur mon corps le langage que vous me prêtez et je vais m'asseoir ici comme Henri VIII dans les peintures de Hans Holbein et c'est à cela que vous allez devoir faire face'. Pensez à Holbein et vous devrez penser à cette image".

L'image était une arme à double tranchant. Non seulement parce qu'elle rendait les conversations avec sa famille difficiles (à un moment donné, sa belle-sœur a refusé de la laisser voir sa nièce), mais aussi parce qu'on y fait perpétuellement référence.

Freeways n'a rien de pédé

Bien que l'accent soit mis sur les portraits queer d'Opie, c'est une photographe à l'éventail impressionnant. Ses paysages abstraits, ses profils de footballeurs américains, ses cabanes de glace enneigées, ses autoroutes en béton et les photos de la première inauguration du président Obama le prouvent.

Bien que son travail soit centré sur la communauté LGBTQ, Opie ne pense pas que cela doive la définir en tant qu'artiste : Je me souviens que quelqu'un a dit que "Freeways" était une œuvre "queer", et j'ai répondu qu'il n'y avait rien de "queer" dans "Freeways"", a-t-elle déclaré en guise d'exemple.

Elizabeth Taylor

Le projet le plus récent de l'Opie, 700 Nimes Road, est très éloigné de "Pervert". Il s'agit d'un portrait intime d'Elizabeth Taylor. La particularité ? Taylor ne figure sur aucune photo.

Catherine Opie : Du pervers à Elizabeth Taylor et aux autoroutes "queer" entre les deux

Grâce à leur comptable commun, Opie s'est vu offrir un accès exclusif à la maison de Taylor à Los Angeles quelques mois avant sa mort. À l'époque, elle ne s'attendait pas à ce que Taylor décède au milieu du projet, mais lorsque ce fut le cas, Opie poursuivit son travail, photographiant sa maison au fur et à mesure qu'elle était lentement déconstruite.

Qu'est-ce qui relie la série Elizabeth Taylor aux travaux antérieurs d'Opie ? Le thème de la visibilité, pour commencer. Opie voulait se faire connaître et faire connaître sa communauté : "Je n'ai jamais reculé, même face à ma propre peur et à mon homophobie interne. Je me suis donc beaucoup battue pour être visible, mais c'était d'autant plus important que je voyais ma communauté décimée par le sida.

Il se trouve que Taylor a été la première personne à faire parler Ronald Reagan du sida. "Elizabeth Taylor a apporté un soutien énorme à la recherche d'un remède ou d'un traitement.

J'ai donc aimé cela. C'était comme une continuation de ce fil de pensée et une prise de conscience de ce que cela signifiait d'être visible à cette époque. Et bien sûr, Elizabeth Taylor est tout à fait visible".

La provocatrice avec une conscience

Si Opie admet qu'elle aime être une provocatrice, elle est tout aussi disposée à avouer qu'elle n'a pas trouvé facile de créer ses œuvres les plus difficiles. Son attitude est moins punk que certaines de ses photos pourraient le laisser croire.

Elle se souvient d'avoir eu peur de rencontrer la famille de sa femme Julie pour la première fois. Je me disais : "S'il vous plaît, Dieu, ne les laissez pas me chercher sur Google". Comment vais-je m'expliquer avec eux ? Alors oui, il y a cette gêne, vous devez perpétuellement vous dévoiler".

Lorsque son travail a été exposé à la Biennale du Whitney en 1995, Opie se souvient d'avoir dû préparer ses parents à l'avance : "Je me souviens d'être rentrée chez moi et de leur avoir montré avant, de m'être assise avec eux et de leur avoir expliqué ce qu'était vraiment ma vie et ce que je faisais. Je ne voulais pas qu'ils arrivent au Whitney Museum of American Art sans savoir qui était leur fille.

L'œuvre ne vous fixe pas, c'est vous qui la fixez

La prochaine série de portraits d'Opie, qui sera exposée au Hammer en janvier, se concentre principalement sur ses amis artistes, notamment Glenn Ligon, John Baldessari et l'auteur Jonathan Franzen. Elle s'essaye à Joan Didion parce qu'elle est "l'une de mes plus grandes héroïnes", a-t-elle déclaré.

Le travail est familier, mais il est aussi différent. Il s'agit moins de projection que de réflexion. Ils sortent du noir", explique Opie, "c'est comme une figure qui émerge de votre subconscient...". Elles sont donc faites pour être regardées. Ce corpus d'œuvres ne vous fixe pas, vous le fixez et c'est un peu différent pour moi aussi".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com