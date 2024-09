Catherine, la princesse de Galles, a terminé ses séances de chimiothérapie pour traiter le cancer.

La figure royale Catherine, annonçant son diagnostic de cancer en mars, a partagé une mise à jour le 2 août, mentionnant qu'elle entrait dans une "nouvelle phase de récupération". Elle a laissé entendre qu'elle participerait à plus d'événements publics à l'avenir.

L'héritière du trône a fait seulement deux apparitions publiques depuis son diagnostic de cancer, qui est survenu peu de temps après une intervention chirurgicale abdominale importante autour de Noël.

"Alors que l'été se termine, je ne peux exprimer à quel point il est libérateur d'avoir terminé mon traitement de chimiothérapie", a déclaré Catherine, 42 ans. Elle est mariée au successeur de la monarchie britannique, le prince William.

"Les neuf mois suivants ont été une période difficile pour notre famille", a-t-elle admis. "Le cancer peut être un manège d'épreuves, de peur et de surprises pour tout le monde, mais ceux qui sont les plus proches doivent gravir une montagne encore plus haute."

Elle a poursuivi : "Ces derniers mois nous ont appris à prendre le temps d'apprécier les choses simples de la vie, que beaucoup prennent pour acquises. La beauté de l'amour et d'être aimé est souvent négligée."

"Mon but est de continuer à lutter contre le cancer", a déclaré Catherine. Elle a prévu de commencer sa nouvelle phase de récupération avec un regain de motivation et d'appréciation pour la vie.

"Bien que la chimiothérapie soit derrière moi, mon parcours vers une guérison complète est loin d'être terminé. Je dois rester concentrée chaque jour et continuer à avancer étape par étape. Cependant, j'ai hâte de retourner au travail et de participer à quelques événements publics supplémentaires dans les mois à venir", a-t-elle ajouté.

