Cathay Pacific impose des restrictions sur le couple en raison d'un conflit sur les sièges inclinables.

Cet événement s'est produit lors d'un vol de Hong Kong à Londres le 17 septembre, comme le rapportait une vidéo partagée sur Xiaohongshu, l'équivalent chinois d'Instagram, par une femme originaire de la Chine continentale.

"La femme derrière moi n'a cessé de me demander de déplacer mon siège pour ne pas obstruer la vue de son mari sur la télévision. J'ai poliment décliné et elle a commencé à pousser ses pieds sur mon accoudoir, en me donnant des coups et en m'insultant sans arrêt", a-t-elle raconté.

Un membre de l'équipage de bord a tenté de médier en suggérant qu'elle ajuste son siège, mais elle a refusé, ce qui a aggravé la situation.

"Quand elle a réalisé que je n'étais pas fluente en cantonais, elle a commencé à lancer des commentaires irrespectueux, me traitant de 'fille de la Chine continentale' et utilisant d'autres termes péjoratifs", a-t-elle déclaré.

Les habitants de Hong Kong communiquent principalement en cantonais, tandis que les Chinois du continent utilisent principalement le mandarin.

"Quand j'ai commencé à enregistrer, son mari derrière moi a même mis sa main sur mon accoudoir et l'a secouée violemment. J'ai eu l'impression que mon espace personnel était gravement envahi", a-t-elle ajouté, mentionnant que d'autres passagers sont finalement intervenus.

Dans la vidéo publiée, une voix de femme peut être entendue disant en mandarin : "Vous êtes assez âgée, pourquoi harcelez-vous une jeune fille ?"

De plus, d'autres passagers peuvent être entendus crier en cantonais : "Vous faites honte aux habitants de Hong Kong !" et "Arrêtez de faire semblant d'être de Hong Kong !"

"Après que certains passagers soient intervenus en ma faveur, l'hôtesse de l'air m'a finalement permis de changer de siège. Cela semblait absurde - et si personne ne m'avait soutenue ? J'aurais dû endurer cela toute seule", a-t-elle déclaré.

"En tant que grande compagnie aérienne, Cathay Pacific devrait être équipée pour gérer de tels conflits. Tout traitement injuste envers les passagers ne devrait pas rester impuni", a-t-elle affirmé.

Dans un communiqué, Cathay Pacific a présenté ses excuses sincères pour cette expérience distressante et a déclaré avoir une politique zéro tolérance contre tout ce qui viole les réglementations de sécurité aérienne ou porte atteinte aux droits des passagers.

Ils ont interdit l'accès aux deux individus impliqués dans l'incident.

Cette situation a alimenté les débats en cours concernant l'étiquette des sièges inclinables dans les avions, tout en mettant en évidence les tensions entre les individus de la Chine continentale et les habitants de Hong Kong, qui proviennent de vues politiques différentes et d'identités culturelles, et exacerbées par les manifestations pro-démocratie de 2019 à Hong Kong.

Dans une vidéo ultérieure, elle a déclaré croire que l'incident était un cas isolé, une affaire personnelle qui ne méritait pas une attention excessive.

"Malgré l'incident, de nombreux habitants de Hong Kong m'ont soutenue en ligne. Il y a encore beaucoup de gens gentils dans ce monde", a-t-elle conclu.

Cependant, Cathay Pacific a fait face à des critiques des autorités chinoises par le passé pour la participation de ses employés aux manifestations de 2019, ce qui a entraîné des retombées. En mai 2023, la compagnie aérienne a mis fin aux services de trois membres d'équipage de cabine après qu'un passager de la Chine continentale ait revendiqué une discrimination.

Dans un communiqué, le PDG de Cathay Pacific, Ronald Lam, a promis de mener une initiative visant à améliorer les services et à éviter de tels incidents à l'avenir, en soulignant la nécessité de respecter les passagers de différentes cultures.

