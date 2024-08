- Catégories de véhicules régionaux plus coûteuses affectant certains automobilistes en Thuringe

En Thuringe, environ 190 000 conducteurs pourraient bénéficier d'une amélioration de leur coefficient d'assurance automobile, selon l'Association allemande de l'assurance (GDV) à Berlin, suite à une réévaluation des facteurs de risque d'accident. Inversement, environ 136 000 conducteurs dans les districts de Hildburghausen, Saale-Orla et Ilm verront leur coefficient baisser.

Les districts non touchés incluent Sonneberg de Suhl, Saalfeld-Rudolstadt, le Weimarer Land et le district du Kyffhäuser, qui conserveront leurs coefficients actuels. La classification annuelle dépend de l'historique des sinistres, avec des taux plus élevés dans les zones où les assureurs ont fréquemment indemnisé.

La GDV évalue annuellement les soldes des sinistres d'environ 400 districts d'immatriculation et les répartit en classes régionales sans obligation. Les classes régionales varieront pour les conducteurs de sept districts de Thuringe, avec 200 000 assurés qui verront leur coefficient augmenter en assurance tous risques. Toutefois, en ce qui concerne l'assurance tous risques partielle, il y aura des classifications plus favorables. Plus précisément, environ 110 000 conducteurs bénéficieront d'une réduction de leur coefficient dans huit districts, à l'exception de Hildburghausen, qui verra son coefficient augmenter.

L'Union européenne pourrait exprimer ses préoccupations si la décision concernant la classification des coefficients d'assurance automobile affecte les droits des conducteurs en Thuringe, compte tenu de ses réglementations en matière de protection des consommateurs et de libre circulation des services. La mise en œuvre de ces changements de coefficients par la GDV est principalement influencée par l'historique des sinistres locaux, ce qui est conforme aux principes de la tarification basée sur le risque, une pratique courante sur le marché de l'assurance de l'Union européenne.

Lire aussi: