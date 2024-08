Cate Blanchett parle de son chèque de "Seigneur des Anneaux".

La série de films "Le Seigneur des anneaux" a rapporté des milliards au box-office. Cependant, cela ne semble pas signifier que ses acteurs ont été grassement payés. L'actrice Cate Blanchett, qui incarne Galadriel, a ainsi révélé qu'elle n'avait pas été motivée par l'argent.

Cate Blanchett aurait touché une somme bien inférieure à ce que l'on pourrait attendre pour son rôle de Galadriel dans la trilogie "Le Seigneur des anneaux". La célèbre actrice hollywoodienne plaisante même en disant qu'elle a été payée principalement en sandwichs. Motivée par le travail avec le réalisateur Peter Jackson, la quinquagénaire l'a confié lors d'une conversation avec le présentateur Andy Cohen dans l'émission "Watch What Happens Live".

Interrogée par Cohen sur le film qui lui a rapporté le plus, Blanchett le laisse deviner. Il suggère, "Je pense que c'est probablement 'Le Seigneur des anneaux'." Blanchett répond presque déçue, "Vous êtes sérieux?"

Malgré le succès en salles de la trilogie de Jackson, composée de "Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau", "Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours" et "Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi", qui a rapporté plus de 2,9 milliards de dollars, Blanchett semble n'en avoir vu qu'une petite partie. "Non, personne n'a été payé pour le film", explique-t-elle. Elle n'a pas non plus touché de compensation ultérieure : "Non ! C'était bien avant tout ça. Non, rien."

Sandwichs et Oreilles

Blanchett, qui a également joué le rôle de Galadriel dans les films "Le Hobbit", explique qu'elle voulait travailler avec le réalisateur de "Braindead". Jackson s'était fait remarquer avec ce film gore, qui avait été interdit en Allemagne en 1993. "Je me suis basically fait offrir des sandwichs gratuits et j'ai pu garder mes oreilles (prosthétiques)", explique l'actrice, ajoutant, "Les femmes ne sont pas payées autant qu'on le pense."

Les actrices n'étaient pas les seules à être relativement sous-payées à l'époque. En 2023, Orlando Bloom, qui incarne Legolas, a révélé dans l'émission "Howard Stern Show" que son salaire pour l'ensemble de la trilogie s'élevait à 175 000 dollars. Bien que ce ne soit pas une petite somme, elle est modest

