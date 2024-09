Cate Blanchett fait une apparition en gilet chaîne

Cate Blanchett a brillé plus que les étoiles lors de la 81e Mostra de Venise, arborant un haut à chaîne étincelante. Pour le dîner Armani Beauty, elle a choisi un haut à chaîne en triangle qui était aérien et ouvert à l'avant, mettant en valeur son décolleté captivant. Des chaînes scintillantes ornaient négligemment ses bras pour cette touche de glamour en plus. Elle l'a associé à un jumpsuit noir élégant et des stilettos noirs. Elle a opté pour un maquillage soft et a coiffé ses cheveux courts en boucles lâches.

Blanchett avait déjà fait tourner les têtes avec ses choix de mode inspirés des chaînes avant cet événement. Vous vous souvenez de ce pantalon noir avec un dos ouvert, orné de rangées de perles blanches étincelantes ? C'était l'une de ses apparitions remarquables. Elle a fait une entrée pour la première de sa mini-série "Disclaimer", où elle incarnait le rôle principal. Selon Variety et d'autres sources du secteur, la série a reçu une standing ovation de cinq minutes.

Incident hilarant avant l'entrée grandiose

Basé sur le roman psychologique "Deadline" de Renée Knight, "Disclaimer" est une série en sept parties, réalisée par Alfonso Cuarón et prévue pour sortir sur Apple TV+ à partir du 11 octobre. Aux côtés de Blanchett, Kevin Kline apporte son poids de star à la production. Blanchett incarne la journaliste d'investigation Catherine Ravenscroft, dont la vie devient le cœur d'un roman intrigant écrit par un auteur anonyme.

Blanchett, Kline et Cuarón ont tous fait rire aux éclats avec une anecdote hilarante avant leur entrée grandiose. Comme le montre une vidéo sur la plateforme X, ils ont partagé une voiture pour se rendre à la première. Au moment où Kline s'apprêtait à sortir, Blanchett a refermé la portière derrière elle, laissant Kline momentanément coincé. Cuarón a dû ouvrir rapidement la portière, ce qui a déclenché un fou rire chez tous les présents.

Les choix de mode inspirés des chaînes de Cate Blanchett, notamment son utilisation d'un pantalon noir avec un dos ouvert et des rangées de perles blanches étincelantes, ont constamment captivé le public. L'ambiance au dîner Armani Beauty a été relevée par son choix d'un haut à chaîne en triangle, qui était à la fois tendance et spectaculaire.

L'incident hilarant avant leur entrée grandiose a encore ajouté à la valeur de divertissement de la soirée. Blanchett, Kline et Cuarón ont tous fait rire aux éclats lorsque Blanchett a refermé la portière derrière Kline, le laissant momentanément coincé.

Lire aussi: