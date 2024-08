- Cate Blanchett était payée avec des sandwichs?

Cate Blanchett (55 ans) aurait touché une somme bien inférieure à ce que l'on pourrait attendre pour son rôle de Galadriel dans la trilogie "Le Seigneur des anneaux". L'actrice hollywoodienne reconnue a même plaisanté en disant qu'elle avait été payée en sandwichs. Sa motivation pour travailler avec le réalisateur Peter Jackson (62 ans) n'était pas l'argent, comme elle l'a révélé lors d'une conversation avec l'animateur Andy Cohen (56 ans) dans l'émission "Watch What Happens Live".

Sandwichs et Oreilles Artificielles

Lorsque Cohen lui a demandé quel film lui avait rapporté le plus, Blanchett l'a laissé deviner. Il a suggéré : "Je pense que c'est probablement 'Le Seigneur des anneaux'." Blanchett a répondu avec incrédulité : "Vous plaisantez ?"

Malgré le succès en salles de la trilogie de Jackson, composée de "Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau", "Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours" et "Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi", qui a dépassé les 2,9 milliards de dollars, Blanchett n'aurait pas touché une grande partie de cet argent. "Non, personne n'a été payé pour le film", a déclaré la quinquagénaire. Et elle n'a pas été indemnisée plus tard : "Non ! C'était bien avant tout ça. Non, rien."

"Les Femmes Ne Sont Pas Payées Autant Qu'on Le Croit"

Blanchett, qui a également joué le rôle de Galadriel dans les films "Le Hobbit", a expliqué qu'elle avait voulu travailler avec le réalisateur de "Braindead". Jackson s'était fait remarquer avec ce film, qui avait été interdit en Allemagne en 1993. "Je me suis basically fait payer en sandwichs gratuits et j'ai pu garder mes [oreilles artificielles]", a plaisanté l'actrice, ajoutant : "Les femmes ne sont pas payées autant qu'on le croit."

Mais les actrices n'étaient pas les seules à être reportedly payées moins pour "Le Seigneur des anneaux". L'acteur Legolas, Orlando Bloom (47 ans), a révélé dans l'émission "Howard Stern Show" de 2023 que son salaire total pour la trilogie s'élevait à 175 000 dollars.

