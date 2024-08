Cate Blanchett dit que personne n'a été payé pour Le Seigneur des Anneaux

Actrice Cate Blanchett a peut-être incarné Galadriel, la royale elfe, dans le blockbuster "Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau", mais selon elle, l'argent de ce succès au box-office n'a pas profité aux acteurs.

Lors d'une apparition dans l'émission "Watch What Happens Live with Andy Cohen", Blanchett a joué à "Plead the Fifth" et a été interrogée sur le film pour lequel elle avait touché le plus gros cachet.

"Je pense que c'est probablement 'Le Seigneur des anneaux'", a suggéré Cohen.

"Vous plaisantez", a rétorqué Blanchett, laissant Cohen surpris. "Non. Personne n'a été payé pour faire ce film."

Lorsque Cohen a demandé si elle avait touché une partie des recettes, en référence à la pratique des stars de recevoir un pourcentage des ventes de billets, Blanchett a répondu négativement.

"C'était bien avant tout ça", a-t-elle expliqué. "Non, rien."

Blanchett a précisé qu'elle avait accepté le film de 2001 pour avoir la chance de travailler avec Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie "Le Seigneur des anneaux".

"Je voulais travailler avec le gars qui a fait ['Braindead', film d'horreur-comédie en 1992]", a-t-elle déclaré. "Je veux dire, j'ai basically eu des sandwichs gratuits. Et j'ai pu garder mes oreilles."

Le premier film a rapporté près de 900 millions de dollars dans le monde. Elle est actuellement en train de promouvoir son nouveau film, "Borderlands", qui sortira vendredi en salles.

