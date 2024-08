- Catastrophe sur le lieu de travail pendant un projet de construction

Un incident s'est produit sur un chantier de construction à Offenburg, causant de graves blessures à un travailleur. Selon les informations du service d'incendie, une grue de construction devait déplacer une structure métallique de 600 kilogrammes sur le chantier de l'école Montessori aux environs de midi. Malheureusement, la grue s'est renversée de manière inattendue, emprisonnant l'homme à la taille et aux jambes.

Ses collègues ont prétendument gardé leur sang-froid et ont administré les premiers secours. Les pompiers ont ensuite utilisé leur grue de sauvetage pour soulever la structure métallique et libérer l'homme d'environ 50 ans. Il a ensuite été pris en charge par une équipe médicale et transporté à l'hôpital.

Le chantier où l'incident s'est produit a été fortement sécurisé par les travailleurs et les officiels après l'accident. Suite au sauvetage, le chantier de construction sur le site de l'école Montessori a été temporairement arrêté par le responsable du chantier.

