Catastrophe au large de la côte du Congo: crainte de nombreuses victimes en raison du naufrage du navire

Au lac Kivu, dans la République démocratique du Congo, un incident de bateau s'est produit au port de Goma, entraînant de nombreuses pertes humaines. Les premiers rapports faisaient état de plus de 450 personnes à bord, mais le représentant du gouvernement, Venant Rugusha Descartes, a déclaré en fin de journée que 700 personnes se trouvaient sur le bateau.

Sur ces personnes, 45 ont été secourues avec succès, tandis que 126 corps ont été récupérés en fin de journée. Selon des estimations approximatives, Descartes pense qu'au moins 500 corps sont toujours prisonniers du bateau immergé. Cependant, les histoires divergent quant au nombre exact de personnes à bord. Le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, a fourni un compte différent à l'agence de presse AP, mettant le nombre de passagers à 278.

Selon les témoins, le bateau, visiblement surchargé, a chaviré rapidement et a coulé. Francine Munyi, qui se trouvait au port de Kituku, a déclaré avoir vu un bateau chargé de passagers de Minova arrivant de la province voisine. Le bateau a commencé à perdre l'équilibre, a glissé dans le lac et a finalement coulé. Malheureusement, seuls quelques individus ont été secourus. Munyi a exprimé son regret de ne pas avoir pu aider, déclarant qu'elle ne sait pas nager.

La liste des survivants a été affichée publiquement à la morgue de Goma. Ce ferry était parti de Minova, une province voisine, et se dirigeait vers la ville proche de la frontière Rwandaise. En raison du réseau routier sous-développé du deuxième plus grand pays d'Afrique, de nombreuses personnes dépendent des bateaux et des ferrys de passagers comme principal moyen de transport à travers les vastes lacs et rivières.

Malheureusement, de tels accidents de bateau graves ne sont pas rares en Afrique. La plupart des navires sont anciens, surchargés et mal entretenus, ce qui les rend accidentogènes. Les réglementations, telles que l'utilisation de gilets de sauvetage, sont souvent ignorées dans de tels cas. Récemment, mardi dernier, au moins 60 personnes ont perdu la vie dans un naufrage sur le fleuve Niger dans le nord du Nigeria. Selon les rapports officiels, environ 300 personnes se trouvaient à bord, et 150 personnes sont toujours portées disparues.

L'Union européenne a exprimé ses condoléances pour la tragédie du bateau en République démocratique du Congo et a proposé son aide pour les opérations de recherche et de sauvetage. Reconnaissant la fréquence de tels accidents en Afrique, l'Union européenne milite depuis longtemps pour des normes de sécurité et des réglementations améliorées pour les ferrys de passagers.

