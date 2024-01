Casper Ruud : L'Américain Jenson Brooksby élimine la deuxième tête de série de l'Open d'Australie

Ruud, qui a atteint les finales de Roland-Garros et de l'US Open en 2022, a sauvé trois balles de match et est revenu de 2-5 dans le troisième set pour amener le match à une quatrième manche, mais Brooksy, 22 ans, ne s'est pas laissé abattre.

La victoire de l'Américain signifie que les deux premières têtes de série du tableau masculin ont été éliminées après la défaite de Rafael Nadal face à Mackenzie McDonald mercredi.

Le départ des deux premières têtes de série avant le troisième tour est le premier événement du Grand Chelem en simple masculin à se produire depuis l'Open d'Australie 2002, lorsque Lleyton Hewitt, tête de série numéro 1, et Gustavo Kuerten, tête de série numéro 2, s'étaient inclinés au premier tour, selon la Fédération internationale de tennis.

"Casper est un guerrier, je savais que ce serait une grande bataille", a déclaré Brooksby aux journalistes après la rencontre. "J'étais assez confiant avec mon niveau et je voulais juste m'amuser en compétition et voir ce qui pouvait se passer.

"J'ai été très fière de ma détermination mentale après la bataille du troisième set qui ne s'est pas déroulée comme je le souhaitais, et d'avoir réussi à renverser la situation", a ajouté Brooksby. "Je pensais que je jouais très fort et je voulais juste que chaque match ne me fasse pas perdre ma concentration.

Brooksby s'est montrée confiante dès le premier jeu, puisque la 39e mondiale a breaké Ruud au milieu du premier set après un long rallye de 30 coups qui a permis à l'Américaine de prendre l'avantage.

L'Américain a maintenu Ruud sur le reculoir, même s'il a remporté le deuxième set grâce à un coup de chance lorsque son revers a touché le filet et est passé par-dessus.

Ruud s'est battu pour remporter le troisième set, mais sa frustration n'a pas disparu et, à un moment donné, on l'a entendu s'écrier "Pourquoi ?

Ruud a perdu le quatrième set sur un retour long, ce qui a permis à Brooksby de remporter sa deuxième victoire seulement contre une tête de série du top 5, après avoir battu Stefanos Tsitsipas dans le passé.

Le Californien de 22 ans a dominé les longs échanges contre Ruud, remportant 50 des 68 points qui se sont étendus sur plus de neuf coups. Il a également réussi à sauver huit des douze balles de break qu'il a eues face au Norvégien.

Après la rencontre, Ruud n'a pas tari d'éloges sur Brooksby, tout en déclarant que le match avait été "frustrant et ennuyeux à la fois".

"C'est un match difficile pour moi, et je sais qu'il le restera pendant de nombreuses années. J'essaierai d'en tirer les leçons. Je pense qu'il a très bien joué aujourd'hui", a déclaré Ruud aux journalistes.

"Je veux dire que je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir particulièrement mal joué ou de ne pas avoir atteint le niveau que je voulais, mais il a fini par remporter la plupart des longs rallyes et il avait en quelque sorte une réponse à toutes les questions que je lui posais", a ajouté Ruud.

Brooksby affrontera son compatriote américain Tommy Paul au prochain tour.

"Ce sera certainement une autre bataille", a déclaré Brooksby. "Beaucoup d'Américains se débrouillent très bien en ce moment et nous nous poussons tous les uns les autres. J'ai hâte d'être au prochain tour".

Source: edition.cnn.com