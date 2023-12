Casper Ruud bat Holger Rune pour se qualifier pour la demi-finale de Roland-Garros contre Marin Cilic

Pour les deux joueurs, il s'agissait d'une première apparition en quart de finale à Roland Garros, tandis que Rune, 19 ans, devenait le premier Danois à atteindre ce stade des Internationaux de France.

Rune a connu un parcours féerique jusqu'aux quarts de finale, éliminant Denis Shapovalov au premier tour et Stefanos Tsitsipas, tête de série n°4, au quatrième tour, avant de s'incliner face à Ruud.

"C'est un grand jour pour le tennis norvégien, car nous avons aussi une joueuse, Ulrikke Eikeri, qui a atteint la finale du double mixte aujourd'hui. Elle a même fait un pas de plus que moi !" a déclaré Ruud lors de son interview d'après-match.

"Ce sont des matches que l'on rêve de jouer. Et avec un peu de chance, bien sûr, même la finale si c'est possible", a-t-il poursuivi. "Il faut que je sois très concentré et que je donne le meilleur de moi-même en demi-finale.

Le Norvégien a commencé le match de manière impressionnante, brisant Rune à deux reprises pour prendre une avance de 5-0 dans le premier set, qu'il a finalement remporté 6-1.

"J'ai bien commencé, mais Holger s'est bien battu, il a élevé son niveau et j'ai eu un match vraiment difficile à la fin", a déclaré Ruud après la rencontre.

Le deuxième set a été plus équilibré, les deux joueurs s'échangeant des breaks en début de match avant que Rune ne brise Ruud dans le dernier jeu pour égaliser.

Mais au troisième set, Ruud semblait avoir une réponse à tout ce que le Danois tentait : un coup d'approche parfait était contré par le revers tendu de Ruud, tandis qu'un dropshot ne faisait qu'entraîner Ruud vers le filet.

Tout au long du match, Rune a parlé à son box, et lorsqu'il a été breaké au troisième set, il a semblé crier à sa mère qui a quitté le court.

"J'aime ma mère et je ne la renvoie pas", a expliqué Rune à Eurosport. "Quand je suis frustré, il peut être utile que ma mère ou mon entraîneur s'en aille, pour que je n'aie pas deux personnes à qui me référer. Elle est également partie à un moment donné contre Stefanos [Tsitsipas] pour me soulager. C'est elle qui contrôle, pas moi".

La manche est restée très serrée et il a fallu un jeu décisif pour départager les deux joueurs. Ruud a pris une avance de 4-2 et n'a plus perdu de point pour remporter le jeu décisif et le set 7-2.

Fort de cette victoire, Ruud a repris le contrôle de la partie en remportant 94% de ses premiers points de service dans le quatrième set et s'est imposé 6-3, remportant ainsi le match en trois heures et 15 minutes.

Le Norvégien affrontera Marin Cilic en demi-finale vendredi.

