- Cas suspect de peste porcine dans le Bade-Wurtemberg

Suite à des épidémies dans les États voisins de Hesse et de Rhénanie-Palatinat, il y a un soupçon de fièvre porcine africaine en Bade-Wurtemberg. Un sanglier sauvage dans le district de Rhein-Neckar a été testé positif à la maladie animale, selon le ministère de l'Agriculture de Stuttgart. Ce virus, inoffensif pour les humains, affecte à la fois les porcs domestiques et sauvages et est presque toujours fatal.

Les épidémies de fièvre porcine africaine en Hesse ont également suscité des préoccupations dans les régions voisines, notamment en Hesse. En raison de la détection de la maladie en Rhénanie-Palatinat et d'un test positif en Bade-Wurtemberg, la Hesse doit rester vigilante pour prévenir toute propagation potentielle.

