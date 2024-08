- Cas suspect de peste porcine dans le Bade-Wurtemberg

Dans les États allemands limitrophes de Hesse et de Rhénanie-Palatinat, il y a des soupçons d'une fièvre porcine africaine (FPA) en Bade-Wurtemberg. Un cas suspect de la maladie animale a été détecté chez un sanglier dans le district de Rhein-Neckar, selon le ministère de l'Agriculture de Stuttgart.

Le virus, inoffensif pour les humains, affecte à la fois les porcs domestiques et sauvages et est presque toujours fatal. Le ministre de l'Agriculture Peter Hauk (CDU) devrait informer sur le cas suspect, les mesures déjà prises et la suite des événements à midi.

Transmission d'animal à animal ou indirecte

Il n'y a pas de possibilité de protéger les porcs contre la maladie virale par vaccination. Elle peut être transmise directement d'animal à animal ou indirectement par des objets contaminés tels que des vêtements et des chaussures, ainsi que des aliments. Il est également possible que la maladie soit introduite par des restes alimentaires jetés de manière insouciante tels que des sandwichs au salami ou des saucisses fumées.

Pour les élevages de porcs, une épidémie de la maladie est considérée comme un risque existentiel. Outre l'abattage du troupeau, il y a également un risque de perte de génétique et un arrêt avec des problèmes d'espace et de bien-être animal.

En Bade-Wurtemberg, des chiens de recherche de cadavres, des drones et des sas de désinfection peuvent être utilisés pour trouver des sangliers morts après un test positif. Les autorités de l'État effectuent également régulièrement des exercices de maladie animale, y compris pour la grippe aviaire.

Dernier cas en Bade-Wurtemberg en mai 2022

Le premier cas en Allemagne a été confirmé le 10 septembre 2020 chez un sanglier en Brandebourg. La première et, jusqu'à présent, dernière épidémie de fièvre porcine africaine en Bade-Wurtemberg a eu lieu dans une ferme de Forchheim (district d'Emmendingen) à la fin mai 2022.

Selon le ministère de l'Agriculture, les porcs ont probablement eu accès à des déchets alimentaires contenant le virus, jetés de manière non sécurisée. Après le premier cas en Hesse mi-juin, le Bade-Wurtemberg a commencé à installer des clôtures électriques à la frontière de l'État et à déployer des chiens de recherche de cadavres.

Hauk : "de la patience" est nécessaire

Le ministre de l'Agriculture Hauk a particulièrement préparé les chasseurs, les agriculteurs et les élevages de porcs pour un combat plus long contre la propagation du virus de la FPA. "de la patience" est nécessaire, a-t-il déclaré. La maladie se propage relativement lentement mais ne disparaît pas d'elle-même. Même l'expert en FPA de Forest BW, Michael Seifert, a admis : "La maladie ne disparaît pas du jour au lendemain. Nous estimons deux ans dans le meilleur des cas."

Après les cas dans le sud de la Hesse, le Bade-Wurtemberg a désigné une zone initiale de six mois et jusqu'à janvier Sperrzone II (pour la zone infectée) et Sperrzone I (la zone tampon) dans le district de Rhein-Neckar et la zone urbaine de Mannheim.

