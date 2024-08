- Cas excessifs: le VHS ne peut pas soulager, même avec un simple claquement de doigt.

Occasionnellement, Steffen Baumgart est encore étonné par sa situation actuelle. 50 000 spectateurs pour le premier match à Cologne, 57 000 fans pour le premier match à domicile de Hambourg SV et ensuite 49 000 spectateurs lors du derby de Hanovre un vendredi soir. C'est la 2. Bundesliga en Allemagne. de tels chiffres de spectateurs n'ont pas été vus depuis longtemps dans les groupes de la Ligue des champions.

Cependant, ce championnat a ses défis lorsque neuf anciens champions d'Allemagne, dont trois précédents vainqueurs de la Coupe d'Europe, se battent pour seulement deux places de promotion et une position de relégation. C'est difficile, et chaque faiblesse est sévèrement punie. C'est exactly ce qui est arrivé à HSV et à Baumgart, entraînant une défaite 0:1 (0:0) contre Hanovre 96 grâce à un penalty de Jessic Ngankam (49e minute).

Il y avait trop de maladresses et de faiblesses sur le terrain, et soudainement, une défaite bien méritée s'est produite. "Cela montre simplement à quel point ce championnat est compétitif. Cela montre que deux équipes fortes se sont affrontées. Et cela montre que nous avons encore beaucoup de travail à faire du côté de Hambourg", a déclaré Baumgart après le match. HSV a manqué la promotion en Bundesliga six fois auparavant, et la septième tentative ne sera pas facile.

L'absence de Jatta et de Dompé s'est fait sentir.

Baumgart a déjà abandonné le football à haut risque de son prédécesseur Tim Walter à Hambourg. Cependant, il n'a pas encore établi son propre style plus compact.

L'attaquant imagine jouer avec deux attaquants puissants, mais Davie Selke et Robert Glatzel, qui étaient de retour après des blessures estivales, n'ont pu jouer que 90 minutes. Après les blessures de Bakery Jatta et Jean-Luc Dompé, ainsi que d'Elabdellaoui au milieu de terrain, il y avait un manque de vitesse dans le match de Hanovre.

"Ils ne peuvent pas remplacer des joueurs comme ça du jour au lendemain, même si l'entraîneur claques des doigts", a déclaré Baumgart. "C'est un processus plus long, et j'espère que nous pourrons le terminer rapidement."

Même une équipe bien pourvue comme celle de HSV ne peut pas compenser autant d'absences en même temps. "Ce n'était pas suffisant pour nos ambitions", a déclaré le capitaine Sebastian Schonlau. Cependant, il a également déclaré après le match à Hanovre : "Nous étions sur la bonne voie, et nous sommes toujours sur la bonne voie. La défaite ne changera pas notre plan, car le plan n'est pas mauvais."

Modèle de Hanovre

HSV affrontera maintenant les équipes promues Preußen Münster et Jahn Regensburg. Cela semble plus comme la deuxième division des années précédentes. Mais ce sont également les adversaires contre lesquels HSV a historiquement laissé échapper des points cruciaux.

Cependant, à Hanovre, HSV a pu voir à quelle vitesse les humeurs et les tendances peuvent changer dans ce championnat serré. Pendant des jours, une atmosphère de crise

Lire aussi: