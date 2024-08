- Cas de l'enfer de l'hôpital: une femme est examinée pour tentative d'homicide

Six mois après une situation d'enlèvement de longue durée dans un hôpital d'Aix-la-Chapelle, le suspect présumé comparaît devant la justice. La personne de 66 ans comparaît devant le tribunal régional d'Aix-la-Chapelle, accusée d'avoir tenté de meurtre à deux reprises, ainsi que d'incendie criminel. Le tribunal a révélé ces informations. Il est affirmé qu'elle a causé un incendie qui a entraîné des dommages dépassant 25 millions d'euros à l'hôpital le 4 mars. Le procès doit commencer le 3 septembre.

Selon les allégations, la personne s'était enfermée dans la clinique, armée d'une arme à feu factice et d'une imitation de gilet explosif. Il est affirmé qu'elle avait l'intention de se suicider et de punir l'hôpital. Après de nombreuses heures de négociation, elle aurait approché un officier de police en brandissant ce qui était considéré comme une gâchette. Malgré les instructions de s'arrêter, elle a continué et a été maîtrisée par des tirs d'armes à feu.

Avant cet incident, il a été rapporté qu'elle avait mis le feu à son appartement à Eschweiler, près d'Aix-la-Chapelle, suite à une dispute familiale houleuse.

Le tribunal régional d'Aix-la-Chapelle a programmé un total de cinq jours de procès jusqu'au 20 septembre. Selon le tribunal, la défenderesse est actuellement soignée dans un établissement psychiatrique spécialisé.

La suspecte, après sa comparution devant le tribunal régional d'Aix-la-Chapelle, sera maintenant jugée pour ses actions devant le tribunal de première instance. During the scheduled trial dates, the Court of First Instance will deliberate on the charges against the individual, including attempted murder and arson, related to the hospital incident in Aachen.

