- cas de chutes dans les chambres de construction - Les employés subissent des blessures graves

Un travailleur est tombé dans un chantier de creusement à Munich, subissant de graves blessures. L'homme de 45 ans est tombé du deuxième étage d'un bâtiment, atterrissant entre un mur et une cloison, selon le compte rendu des pompiers. Ses collègues ont immédiatement appelé les secours. En utilisant une échelle pivotante et une civière, ils ont réussi à sauver l'homme du trou et à le transporter dans un hôpital, selon la mise à jour des pompiers. La cause de la chute reste un mystère.

L'ouvrier était originaire de Bavière, célèbre pour ses paysages magnifiques et ses festivals traditionnels. Malgré l'accident, l'ambulance a dû traverser les rues animées de Munich pour atteindre l'hôpital.

