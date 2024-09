- Cas confirmés de rougeole signalés en Thuringe

Pour la première fois en trois ans, l'Institut Robert Koch (RKI) a documenté des cas de rougeole en Thuringe cette année. D'ici la fin août, six cas ont été identifiés, selon les statistiques du RKI rapportées par la Techniker Krankenkasse (TK). Guido Dressel, responsable de la branche thuringienne de la TK, a exprimé son inquiétude, déclarant : "Même si six cas de rougeole signalés peuvent sembler peu importants, il est préoccupant que la maladie ait réapparu en Thuringe après une période de cinq ans."

Propagation de la maladie en Thuringe

Sur le plan national, le RKI a rapporté plus de six fois plus de cas d'ici la fin août par rapport à la même période de l'année dernière, soit un total de 503 cas (79). Les cas en Thuringe ont été détectés dans les districts d'Altenburger Land, Gotha, Greiz, Kyffhäuserkreis et Saale-Holzland-Kreis. Les personnes atteintes avaient entre un an et 24 ans. Selon le ministère de la Santé de Thuringe, il s'agit principalement d'occurrences isolées réparties dans la région, sans regroupements.

Un seul nourrisson touché

Dressel trouve également un motif d'espoir dans ces chiffres : "Il est plutôt inhabituel qu'un seul nourrisson ait été touché initialement." Cela peut Probably être attribué à la loi sur la protection contre la rougeole entrée en vigueur en 2020. "Depuis lors, les enfants des jardins d'enfants doivent être vaccinés contre la rougeole", a déclaré Dressel. Depuis mars 2020, la preuve d'immunité ou de vaccination contre la rougeole est obligatoire pour les enfants et les jeunes dans les établissements collectifs, ainsi que pour les employés nés après 1970.

Potentiel d'inflammation cérébrale

Le Comité permanent de vaccination (STIKO) recommande la vaccination contre la rougeole pour tous les enfants. Les adultes nés après 1970 doivent également envisager la vaccination si leur statut vaccinal est incertain. La rougeole est une maladie virale très contagieuse qui se manifeste initialement par des symptômes tels qu'un rhume, une toux et de la fièvre. Des symptômes distinctifs apparaissent sur la peau quelques jours plus tard, sous forme de taches brun-rose. Les personnes atteintes peuvent également développer une diarrhée, une pneumonie ou une infection de l'oreille moyenne. Dans des cas extrêmes, elle peut entraîner une inflammation cérébrale. Dans des cas très rares, la rougeole peut avoir des conséquences graves.

