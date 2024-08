- Cartes postales pour plus d'enfants qui lisent - Des ballons volant loin

Tour de Livres avec des Ballons - une idée d'Ursel Scheffler, auteur pour enfants de Hambourg, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, certains de ces ballons colorés avec des cartes postales ont atteint plusieurs enfants. "Nous avons libéré environ 120 ballons dans l'air. Et au moins quatre d'entre eux ont été trouvés par des enfants", a déclaré Scheffler à l'agence de presse allemande à Hambourg. Le vent les avait portés très loin vers l'est, même par tempsstorm. "Nous pensions déjà qu'ils allaient tous atterrir sur le Rickmer Rickmers dans le port de Hambourg", a déclaré l'homme de 86 ans en riant. Deux d'entre eux s'étaient emmêlés et étaient partis ensemble. "Je crois que ce sont ceux qui sont arrivés en Uckermark et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale."

Tour de Livres pour les Enfants

Sur les cartes postales, on pouvait lire entre autres "Courageux grâce à la Lecture" - le nouveau slogan du projet "Tour de Livres". Ainsi, les enfants étaient invités à participer au projet. Scheffler a eu l'idée des "Tours de Livres" il y a plus de dix ans, car elle voulait faire quelque chose contre les mauvais résultats de lecture des enfants de Hambourg dans l'étude Pisa. Elle a donc inventé une "échelle de Pisa" qui grandit en empilant les livres lus par chaque classe, permettant ainsi à la classe de construire une tour. Environ 15 centimètres correspondent à une "Pisa". Celui qui a lu le plus reçoit un prix.**

Also for Preschool Classes and Children with Foreign Parents

Presque 300 "Tours de Livres" ont été "lues" par des élèves à Hambourg et ailleurs depuis novembre 2011. Ils ont lu plus de 1,5 million de livres à cette occasion. Entre-temps, Scheffler a étendu ses projets aux classes maternelles et aux enfants ayant des parents étrangers.

Après avoir rencontré plusieurs enfants, Scheffler a considéré l'ajout de "Peut-être que le slogan 'Courageux grâce à la Lecture' a incité certains enfants à s'intéresser de plus près aux livres." Et, à mesure que Scheffler poursuit ses projets, elle pourrait dire "Inspiré par le succès des 'Tours de Livres', je lance maintenant un projet similaire pour les tout-petits, encourageant les compétences de lecture précoces."

