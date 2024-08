- Carsten Sostmeier sur Julia Krajewski et ses moments olympiques d'or

Carsten Sostmeier (64 ans) est la Voix des Sports Équestres à la Télévision Allemande. Aux Jeux Olympiques de Paris, il a commenté tous les moments d'or des étoiles équestres allemandes – célébrant et souffrant avec elles. Souvent loué, il doit également faire face à la critique. En particulier, une bourde verbale le suit encore aujourd'hui.

"Je n'ai jamais vu un public aussi équitable"

Carsten Sostmeier vient tout juste de revenir de France lorsque nous le rejoignons. Encore rempli des impressions et des succès des étoiles équestres allemandes. "C'était une atmosphère fascinante. Je n'ai jamais vu un public aussi équitable. Les spectateurs accueillaient les cavaliers de retour aux écuries avec des applaudissements chaleureux, que leur tour soit parfait ou non," s'enthousiasme-t-il. Les Jeux Olympiques de Paris étaient sa huitième apparition au micro. Et ce sont des phrases comme celles-ci qui font de l'équitation un expérience unique même pour les néophytes : "Ride, tu l'as devant toi, l'Arc de Triomphe des émotions dorées. Va chercher la couronne de l'équitation !" C'est ainsi qu'il a commenté la médaille d'or du sauteur Michael Jung. Sostmeier est littéralement hors de la selle lorsque les étoiles équestres allemandes remportent des médailles. Mais il est aussi hors de la selle lorsque les choses ne se passent pas comme prévu.

Une bourde verbale

Une bourde verbale s'est produite il y a huit ans et le suit encore aujourd'hui. Sostmeier : "Je serai honteux de la façon dont je me suis comporté envers Julia Krajewski en 2016 pour le reste de ma vie."

Ce qui s'est passé : Avant même que la débutante Julia Krajewski ne commence l'épreuve de cross-country aux Jeux Olympiques, il l'a rabaissée en disant qu'elle avait probablement "une trace brune dans son pantalon" et que "ça ne pouvait pas être pire - la seule chose qui reste est qu'elle abandonne". Par la suite, il a fait face à la critique des cavaliers et de ses propres rangs. "Quiconque me connaît sait que cela m'accompagne encore chaque jour - tout comme aucun beau moment doré de ma vie. Mais je me le reprocherai toujours," explique-t-il.

Sostmeier : "Les Sports Équestres sont ma vie !"

Une bourde qui pourrait également le affecté parce qu'il aime tant les sports équestres. "J'ai eu la chance, grâce à mes parents, de pouvoir monter à cheval étant enfant. J'ai toujours été une personne très amoureuse des animaux." Mais ce sont les chevaux qui ont allumé sa passion.

"Les sports équestres ne sont pas mon travail, mais ma vie," explique-t-il. Il est impliqué avec les chevaux, les cavaliers et les équestres 365 jours par an. Son archive répertorie plus de 2300 athlètes actifs des trois disciplines olympiques, "que je mets à jour chaque semaine. Je me tiens également informé de l'élevage et lis de nombreux articles," et ajoute : "Quand je m'assois ensuite au micro, c'est là que je prends vie."

Il ne prépare pas certaines phrases à l'avance et n'a pas besoin de notes. "Je suis un commentateur de sports équestres, pas un acteur. Je suis juste un peu plus émotionnel - surtout quand je vois une connexion parfaite entre le cavalier et le cheval." Il ne peut pas feindre cela et ce n'est pas un artifice stylistique. Il ne veut pas devenir sa propre marque. "Les commentaires de Sostmeier sont pour les chevaux, pour les sports équestres, pour les téléspectateurs qui sont là sur les écrans - et pas pour moi."

Cet article a été publié pour la première fois sur RTL.de

