Carmen Jorda : Les femmes ont un "problème physique" avec la Formule 1

L'ancienne pilote de développement de la F1 estime que la Formule E pourrait être plus favorable aux femmes

Les commentaires de Carmen Jorda ont suscité des critiques de la part de Jenson Button.

Carmen Jorda siège à la Commission des femmes dans le sport automobile de la FIA.

L'Espagnole, qui siège à la Commission des femmes dans le sport automobile de la FIA, a laissé entendre que les femmes pilotes auraient plus de facilité en Formule E, la première série de courses entièrement électriques au monde.

Après avoir pris le volant d'une Formule E pour une démonstration avant la course du week-end dernier au Mexique, les journalistes ont demandé à Mme Jorda si la voiture était effectivement plus facile à conduire pour les femmes.

"Je pense que oui", a-t-elle répondu.

Jorda a poursuivi : "C'est une voiture moins physique que la Formule 1 en raison de la force d'appui et de la direction assistée. Alors oui, c'est sûr. Le défi que nous, les femmes, rencontrons en Formule 2 et en Formule 1 est d'ordre physique et je pense qu'en Formule E, nous n'aurons pas ce problème.

"Ce n'est pas à moi de décider ce qui est bon pour les femmes ou non dans le sport. Mais d'après mon expérience, je peux dire que la Formule 1 - pas tous les autres championnats, le karting, la Formule 3, le GT, je pense que les femmes sont capables d'obtenir de bons résultats dans toutes ces séries - en Formule 1 et en Formule 2, il y a une barrière qui est un problème physique.

"Je pense qu'il y a un gros problème pour les femmes et c'est pourquoi il n'y en a pas dans ces championnats.

Les commentaires de Mme Jorda ont toutefois suscité des critiques de la part de Jenson Button, champion du monde 2009, qui a affirmé sur Twitter qu'elle n'aidait pas les "véritables femmes pilotes" avec ses commentaires et a cité en exemple Danica Patrick, pilote de Nascar de premier plan.

La réponse de Mme Button a été saluée par la pilote britannique d'IndyCar, Pippa Mann , et Leena Gade, représentante des ingénieurs à la Commission, a également exprimé sa désapprobation à l'égard du point de vue de Mme Jorda.

"Vous avez droit à vos opinions et je respecte cela", a-t-elle tweeté. "Mais n'utilisez pas le nom de la Commission pour les justifier lorsque cela contredit le message et le travail que nous faisons. Les femmes veulent battre et être les meilleures à armes égales. Pas par la voie la plus facile".

Mann a été déçue que Jorda ait été nommée à la Commission, l'Espagnole ayant soutenu les appels en faveur d'un championnat réservé aux femmes.

CNN a demandé une interview avec Jorda, mais nous n'avons pas encore reçu de réponse.

L'Italienne Lella Lombardi a été la dernière femme à participer à une course de F1 en 1976, mais Tatiana Calderon pourrait-elle bientôt s'aligner sur la grille de départ ?

Mardi, il a été annoncé que la Colombienne serait pilote d'essai chez Sauber pour la saison à venir.

"Tatiana est une personne très travailleuse, qui a impressionné l'équipe par sa concentration et son dévouement", a déclaré Fred Vasseur, directeur de l'équipe Sauber, sur le site officiel de la F1.

"Elle a bien progressé en tant que pilote, développant continuellement ses capacités mentales et physiques au cours des dernières années.

