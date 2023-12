Carlos Sainz remporte sa première victoire en F1 lors du GP de Grande-Bretagne, tandis que Zhou Guanyu survit à un accident dramatique.

La course a dû être recommencée après que la voiture de Zhou a été retournée et s'est écrasée contre une clôture après avoir été accrochée peu après le départ.

Cela a causé un long retard, mais le pilote a finalement été déclaré apte après avoir été évalué au centre médical.

Après le redémarrage de la course, les pilotes Red Bull Max Verstappen et Sergio Perez ont subi des dommages à leurs voitures et ont rétrogradé dans la hiérarchie, permettant à Sainz et Charles Leclerc de Ferrari d'établir une solide avance.

Mais une voiture de sécurité à 10 tours de l'arrivée a permis à Perez de revenir au contact et lui et Lewis Hamilton ont dépassé Leclerc dans une fin de course exaltante pour s'assurer respectivement la deuxième et la troisième place.

Sainz, qui avait également dépassé son coéquipier après la voiture de sécurité, a eu du mal à retenir ses émotions après avoir franchi la ligne d'arrivée en premier.

"Je ne sais pas quoi dire, c'était incroyable", a déclaré un Sainz ému après la course. "C'était un jour très spécial que je n'oublierai pas.

"Ce n'était pas facile, j'ai eu du mal à trouver l'équilibre [...] mais malgré tout cela, je suis resté croyant".

Un accident horrible

L'excitation était à son comble avant la course, une pléthore de stars mondiales s'affairant sur la grille avant le départ.

Cependant, peu après le début de la course, cette excitation s'est transformée en nervosité après l'énorme collision qui a interrompu les débats dès le premier tour.

Les images montrent l'Alfa Romeo de Zhou se renversant dans un incident dramatique impliquant également George Russell et Pierre Gasly.

La voiture de Zhou a dérapé à l'envers sur la piste, puis a basculé sur la barrière de pneus avant de s'écraser contre la clôture.

Dans l'attente de nouvelles, les médecins se sont occupés du pilote chinois, qui a finalement été transporté dans une ambulance après avoir évité de graves blessures.

"Je vais bien, tout va bien. Halo m'a sauvé aujourd'hui. Merci à tous pour vos gentils messages", a tweeté Zhou après l'accident.

Le pilote Williams Racing Alex Albon, qui a été impliqué dans un autre accident à la suite de l'incident, a été emmené à l'hôpital de Coventry pour des contrôles de précaution.

Après une longue attente, la course a repris avec un départ arrêté dans les positions initiales de la grille - et ce malgré le dépassement de Sainz par Verstappen lors du premier départ et le saut initial de Hamilton de la cinquième à la troisième place.

Le redémarrage a été propre, mais pas sans drame. Les Ferrari et les Red Bull se sont battues pour les quatre premières places, Perez ayant subi des dommages à sa voiture et étant retombé dans le peloton après un arrêt au stand forcé.

Sainz a d'abord bien résisté à Verstappen, mais le pilote Red Bull l'a rapidement dépassé et a pris une avance familière.

Cependant, cela n'a pas duré longtemps, car le champion de F1 en titre a semblé avoir une crevaison et a subi des dommages à l'arrière de la voiture.

Après un arrêt aux stands et avec une performance amoindrie, sa course était effectivement terminée, à la grande joie de certains à Silverstone qui avaient raillé le pilote au cours du week-end.

Alors qu'il semblait que les deux Ferrari allaient se départager, la voiture de sécurité a regroupé le peloton, ce qui a permis à Perez et Hamilton de se battre pour monter sur le podium.

Sainz espère enchaîner sa première victoire dans ce sport avec une autre en Autriche la semaine prochaine.

Source: edition.cnn.com