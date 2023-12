Carlos Alcaraz s'inspire de l'esprit du Real Madrid pour battre Novak Djokovic dans l'épopée de l'Open de Madrid

Seulement 24 heures après avoir battu son compatriote Rafael Nadal, le jeune homme de 19 ans s'est battu pour battre le numéro un mondial Novak Djokovic dans un match sensationnel de trois heures et demie, samedi, pour atteindre la finale de l'Open de Madrid.

Encouragé par un public en délire au stade Manolo Santana, Alcaraz a remporté une victoire 6-7(5) 7-5 7-6(5) sur le Serbe, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire à battre Nadal et Djokovic dans des matches consécutifs sur terre battue.

Alcaraz, qui n'a fêté ses 19 ans que jeudi, a pris le match à bras-le-corps dès le début, grâce à une spectaculaire série de coups tombés qui ont permis au n°9 mondial de remporter le deuxième set après avoir perdu le premier au jeu décisif.

Tout comme le Real Madrid l'avait fait de manière spectaculaire contre Manchester City en Ligue des champions la semaine dernière, l'Espagnol a effectué une remontée époustouflante, triomphant cette fois dans le jeu décisif, ce qui a déclenché une véritable tempête dans les tribunes.

Alcaraz a ensuite écrit "Un partido en Madrid es molto longo" ("Un match à Madrid, c'est long") sur une caméra de télévision voisine, évoquant un commentaire fait par la légende du Real Madrid, Juanito, en 1986, qui est depuis devenu synonyme des fréquentes remontées du club.

Les pieds sur terre

Avec un temps de jeu de trois heures et 35 minutes, c'était la conclusion parfaite pour Alcaraz, qui deviendra le plus jeune finaliste de l'Open de Madrid lorsqu'il affrontera l'Allemand Alexander Zverev dimanche.

Le parcours d'Alcaraz à Madrid s'inscrit dans la continuité d'une saison incroyable pour l'adolescent, qui est devenu le plus jeune vainqueur de l'Open de Miami en avril, mais le jeune homme garde les pieds sur terre.

"Je ne vais pas vous dire ça", a répondu Alcaraz lorsqu'on lui a demandé qui était le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle.

"J'ai réussi à battre le numéro 1, mais je suis toujours classé numéro 9 - j'ai encore huit joueurs devant moi pour être le numéro 1.

"Nous allons passer du bon temps pour profiter de ce moment, mais demain, je vais jouer la finale d'un très grand tournoi... Ce soir, je vais être très concentré pour pouvoir récupérer et être le plus performant possible pour le match de demain.

Alcaraz avait reçu les éloges de Nadal après sa victoire à Miami, qui avait prédit que ce serait le "premier d'une longue série" pour son compatriote, et Djokovic a partagé les sentiments de Nadal dans la défaite.

Djokovic a partagé les sentiments de Nadal dans la défaite. "De grandes choses sont à venir de ce talent à l'avenir, bonne chance pour la finale de demain", a tweeté Djokovic.

Le Serbe est resté numéro un mondial pour la 369e semaine, un record, après sa victoire au deuxième tour contre Gaël Monfils mercredi.

