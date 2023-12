Carlos Alcaraz et Alexander Zverev triomphent en cinq sets à Roland-Garros

Parmi eux, Carlos Alcaraz, 19 ans, a sauvé une balle de match en battant son compatriote Albert Ramos-Vinolas 6-1 6-7 5-7 7-6 6-4 mercredi.

Après avoir battu Rafael Nadal et Novak Djokovic au début du mois, Alcaraz était considéré comme un outsider potentiel pour triompher à Roland Garros.

Mais la sixième tête de série est passée tout près d'une sortie prématurée au deuxième tour contre Ramos-Vinolas, d'abord lorsqu'il a fait face à une balle de match dans le quatrième set, puis à nouveau lorsqu'il a été mené 0-3 dans le cinquième.

"J'ai cru en moi tout le temps", a déclaré Alcaraz aux journalistes. "Bien sûr, c'était difficile, mais j'ai cru en moi.

Il a fallu du courage et de la détermination à Alcaraz pour rester dans le match, et à de nombreuses reprises, il a traversé le court pour sauver des points qui semblaient perdus.

Il pourrait se remémorer les 23 balles de break qu'il n'a pas réussi à convertir, alors que Ramos-Vinolas s'est montré bien plus clinique en remportant six de ses sept balles de break.

Mais Alcaraz, qui affrontera l'Américain Sebastian Korda au troisième tour vendredi, a réussi 74 coups gagnants - en grande partie grâce à son excellent coup droit - au cours des quatre heures et 34 minutes qu'a duré la rencontre.

"Je suis encore jeune, mais je dirais que je suis un joueur expérimenté maintenant", a déclaré Alcaraz.

"Je me sens à l'aise dans les grands stades, dans les grands matches, dans les tournois du Grand Chelem. Physiquement, je suis fort, mentalement aussi, donc je pense que je suis prêt à jouer ce genre de matches, dans ces situations, ces tournois.

Alexander Zverev, troisième tête de série, a également sauvé une balle de match en battant Sebastian Baez 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5.

Zverev a été breaké quatre fois dans les deux premiers sets avant de se reprendre en réalisant quatre breaks dans les troisième et quatrième sets.

Le cinquième set, très serré, a semblé tourner à l'avantage de Baez, qui a pris un break d'avance et s'est procuré une balle de match à 5-4, mais Zverev, demi-finaliste à Roland-Garros l'an dernier, a réussi à se ressaisir et à obtenir le break décisif à 5-5.

"Il faut juste trouver un moyen", a déclaré Zverev. "On parle de force mentale, on parle de certains joueurs - les grands, Roger (Federer), Rafa (Nadal), Novak (Djokovic) - ils trouvent toujours un moyen dans les moments les plus difficiles.

"C'est pour cela qu'ils sont ce qu'ils sont. Je ne serai jamais à leur niveau, mais j'essaie de me rapprocher d'eux et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire.

Avant Alcaraz et Zverev, Stefanos Tsitsipas, finaliste l'an dernier, a lui aussi été battu en cinq sets par Lorenzo Musetti à Roland-Garros mardi.

Nadal et Djokovic ont remporté des victoires plus directes au deuxième tour. Le premier, qui vise son 14e titre à Roland-Garros, a battu Corentin Moutet 6-3 6-1 6-4, tandis que le second, qui vise son troisième titre, a battu Alex Molcan 6-2 6-3 7-6.

Nadal, qui disputait son 300e match du Grand Chelem, a connu quelques mois difficiles en raison de blessures depuis sa victoire à l'Open d'Australie en janvier. "Je profite simplement du fait que je suis à Roland Garros, le tournoi le plus important de l'année pour moi", a-t-il déclaré.

READ : Tsonga en larmes pour mettre un terme à sa carrière avec une défaite à Roland-Garros

Djokovic, quant à lui, semblait se diriger vers le troisième tour contre Molcan, mais il a été poussé à un tie-break au troisième set dans des conditions qu'il a qualifiées de venteuses et difficiles.

Il affrontera Aljaz Bedene vendredi pour poursuivre la défense de son titre.

Chez les femmes, Emma Raducanu, championne en titre de l'US Open, a déclaré qu'elle considérait chaque défaite comme une "leçon" afin de déterminer "où je me suis trompée, où je peux m'améliorer", après sa défaite 3-6 6-1 6-1 face à Aliaksandra Sasnovich.

Pour sa première participation sur terre battue, Raducanu, 19 ans, a dû faire face à des blessures avant ses débuts à Roland-Garros, mais elle a également déclaré qu'elle était devenue plus forte sur cette surface au fur et à mesure que la saison avançait. Elle se tourne maintenant vers le gazon et son grand chelem national, Wimbledon, le mois prochain.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com