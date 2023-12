Carlo Ancelotti prolonge son contrat avec le Real Madrid

Le précédent contrat de l'Italien devait expirer en 2024 et des informations circulaient depuis plusieurs mois selon lesquelles il était sur les rangs pour prendre la tête de l'équipe nationale du Brésil.

Au début de l'année, l'ancien président de la Fédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues, a déclaré publiquement qu'Ancelotti était sa cible préférée pour le poste.

Ancelotti a rejoint le Real Madrid en 2021 après une période de deux ans qui s'est achevée en 2015. Il a mené l'équipe à 10 trophées majeurs, dont deux Ligues des champions, deux Coupes du Roi, deux Coupes du monde des clubs et un titre de la Liga.

Largement considéré comme l'un des plus grands managers de tous les temps, Ancelotti est le seul entraîneur à avoir remporté quatre Ligues des champions et détient le record du nombre de matches de Ligue des champions remportés (118), selon le Real.

Âgé de 64 ans, Ancelotti est également le seul entraîneur à avoir remporté un titre national dans les cinq principaux championnats européens : Espagne, France, Allemagne, Angleterre et Italie.

Ancelotti a mené le Real Madrid à la victoire en Copa del Rey la saison dernière, bien que les Blancos aient terminé deuxièmes derrière un Barcelone en plein renouveau en Liga et aient été éliminés de la Ligue des champions par Manchester City en demi-finale.

Le Real Madrid est actuellement en tête de la Liga, devant Gérone, deuxième à la différence de buts, et avec sept points d'avance sur l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, respectivement troisième et quatrième.

L'équipe a confortablement dominé son groupe de Ligue des champions, en remportant ses six matches, et a atteint les 32e de finale de la Copa del Rey.

Quatorze fois vainqueur de la Coupe d'Europe, le Real Madrid a été tiré au sort contre les Allemands du RB Leipzig en 16e de finale.

Les matches aller et retour des huitièmes de finale auront lieu le 13 février et le 5 mars.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com