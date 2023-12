Carli Lloyd : la grande dame de l'équipe nationale féminine des États-Unis se retire du football

Au cours d'une illustre carrière internationale qui a débuté en 2005, Lloyd a obtenu 312 sélections - le deuxième record de l'histoire des États-Unis et du monde derrière Kristine Lilly (354) - et a marqué 128 buts.

Dans un communiqué publié par US Soccer, il a été annoncé que Lloyd, âgée de 39 ans, achèvera sa carrière internationale en disputant quatre matches amicaux avec l'USWNT - deux en septembre et deux en octobre - qui constitueront ses derniers matches avec l'équipe nationale.

Elle terminera également la saison de la National Women's Soccer League avec le NJ/NY Gotham FC avant de raccrocher les crampons.

"Lorsque j'ai commencé à jouer dans l'équipe nationale en 2005, mes deux principaux objectifs étaient d'être la joueuse de football la plus complète possible et d'aider l'équipe à remporter des championnats", a déclaré Lloyd dans un communiqué. Lloyd a déclaré dans un communiqué lundi.

"Chaque jour où je suis entré sur le terrain, j'ai joué comme si c'était mon dernier match. Je n'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit pour acquis, surtout quand on sait à quel point il est difficile d'arriver au sommet, mais encore plus difficile d'y rester aussi longtemps".

Lloyd est l'une des quatre joueuses de football international à avoir joué 300 fois ou plus pour son pays.

Avec 312 sélections sous la houlette de cinq entraîneurs différents, l'USWNT affiche un bilan global de 257-17-38, soit un pourcentage de victoire de 88 %.

Lloyd a joué pour les États-Unis au cours de trois décennies différentes, lors de quatre Coupes du monde et de quatre Jeux olympiques.

Elle a participé à 25 matches de Coupe du monde et 22 matches olympiques, dépassant Lilly pour le plus grand nombre de matches joués par une joueuse de l'USWNT en championnat du monde.

Lloyd a remporté deux fois la Coupe du monde féminine de la FIFA et deux médailles d'or olympiques, dont la plus récente est une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 après la victoire de l'USWNT sur l'Australie.

L'un de ses plus grands moments a été la finale de la Coupe du monde 2015, où elle a inscrit un triplé en première mi-temps pour permettre à l'USWNT de s'imposer 5-2 face au Japon. Elle a ensuite remporté le Ballon d'or en tant que meilleure joueuse du tournoi.

Mon parcours a été difficile

Lloyd a disputé des matches internationaux avec plus de 100 coéquipières différentes, qu'elle qualifie de "famille au fil des ans".

"Le nombre de jours que nous passons ensemble sur la route est plus important que le temps que nous passons avec nos propres familles et nos proches", a-t-elle déclaré.

"Nous avons pu partager des moments incroyables sur le terrain et en dehors, mais aussi des moments déchirants. Je suis reconnaissante pour les hauts et les bas, car c'est ce qui nous a aidés à grandir en tant que personnes, en tant que joueurs et en tant qu'équipe.

"Je serai toujours reconnaissant des amitiés que j'ai nouées tout au long de mon parcours et du fait que j'ai pu jouer et rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde.

Lloyd avait ce don étrange d'être capable d'élever son niveau de jeu quand c'était vraiment important, marquant dans les trois matchs de médailles aux Jeux olympiques auxquels elle a participé.

Elle a marqué le but de la victoire dans le match pour la médaille d'or aux Jeux olympiques de 2008 et de 2012 et a inscrit deux buts contre l'Australie lors de son dernier match olympique au début du mois.

Ses 128 buts en carrière sont les quatrièmes de l'histoire des États-Unis et les cinquièmes de l'histoire mondiale.

"À travers tous les buts, les trophées, les médailles et les championnats remportés, ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à rester authentiquement moi-même", a déclaré Lloyd.

"Mon parcours a été difficile, mais je peux honnêtement dire que je suis resté fidèle à moi-même, à mes coéquipiers, à mes entraîneurs, aux médias et aux supporters tout au long de ma carrière, et c'est ce dont je suis le plus fier.

"Tout le monde voit les moments de gloire, mais j'ai apprécié le travail en coulisses et l'adversité que j'ai dû surmonter pour arriver à ces moments glorieux.

Lloyd a été élue deux fois Joueuse de l'année par l'US Soccer et deux fois Joueuse de l'année par la FIFA.

L'actuel sélectionneur de l'USWNT, Vlatko Andonovski, a qualifié Lloyd de "véritable légende".

"Sa carrière a été unique, et son succès sur le terrain est quelque chose que toutes les joueuses actuelles et futures de l'équipe nationale devraient aspirer à atteindre. La façon dont elle a abordé son entraînement quotidien et sa carrière en tant que professionnelle est vraiment impressionnante et j'ai été honoré de l'entraîner.

